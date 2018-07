LIVE Brasile-Belgio, Mondiali 2018 in DIRETTA: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma e lo streaming

Questa sera alle ore 20.00 andrà in scena la grande sfida tra Brasile e Belgio per i quarti di finale dei Mondiali 2018. Sul campo della Kazan Arena vedremo tanti campioni partendo dalla stella Neymar, passando per Coutinho, Hazard e Lukaku, che potranno accendere in ogni istante il match. L’unico precedente ai Mondiali risale al 2002 quando la Seleção si impose per 2-0 con i gol di Rivaldo e Ronaldo e andò poi ad alzare la coppa. I verdeoro sperano di ripetere quell’impresa ma dovranno stare molti attenti ai Diavoli Rossi, che hanno le qualità per fare un brutto scherzo ai pentacampioni. Una partita che si preannuncia quindi molto combattuta e ricca di emozioni.

Brasile-Belgio, Mondiali 2018 in DIRETTA: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma e lo streaming

Brasile-Belgio sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset.it. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

Venerdì 6 luglio

ore 20.00 Francia-Uruguay – Quarti di finale Mondiali 2018 – Kazan Arena

