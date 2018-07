Brasile-Belgio, le probabili formazioni – Mondiali 2018, quarti di finale. Casemiro squalificato, Mertens, Lukaku e Hazard dal 1′

Oggi, venerdì 6 luglio (ore 20.00) si giocherà Brasile-Belgio, secondo quarto di finale dei Mondiali 2018 di calcio. Si preannuncia una partita di grandi emozioni tra due squadre che prediligono il gioco offensivo e sono in grado di andare a segno con estrema facilità. I verdeoro partiranno con tutti i favori del pronostico, essendo la compagine su cui buona parte degli addetti ai lavori punta per il successo finale, ma i Diavoli Rossi hanno le armi per mettere in difficoltà i rivali. La posta in palio è la semifinale contro la vincente di Francia-Uruguay ed entrambe le formazioni vorranno centrare questo obiettivo.

Sul fronte brasiliano, assenza pesante centrocampo. La Seleçao dovrà fare a meno dello squalificato Casemiro, sostituito da Paulinho. Non al meglio della condizione anche Douglas Costa che inizierà sicuramente dalla panchina. Ad eccezione del calciatore del Real Madrid, Tite riproporrà lo stesso undici che ha disputato l’incontro con il Messico: Alisson in porta, davanti a lui la difesa a quattro composta da Fagner, Thiago Silva, Miranda e Filipe Luis; in mezzo al campo la coppia Paulinho e Fernandinho, mentre il trio offensivo formato da Willian, Coutinho e Neymar sosterrà la punta centrale Gabriel Jesus.

Nessun problema di formazione, invece, per Martinez. Il modulo utilizzato sarà il solito 3-4-3: tridente formato da Mertens, Lukaku e Hazard; Meunier e Carrasco sulle corsie esterne, mentre il duo De Bruyne-Witsel agirà nella zona nevralgica del campo. Solita difesa a tre con Alderweireld, Boyata e Vertonghen, mentre in porta la certezza Courtois.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Brasile (4-4-2): Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis; Fernandinho, Paulinho, Willian, Coutinho; Neymar, Gabriel Jesus.

Belgio (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco; Mertens, Lukaku, E. Hazard.













Foto: CP DC Press Shutterstock.com