Francia-Belgio | Probabili formazioni Mondiali 2018: Matuidi torna dal 1′, Carrasco al posto di Meunier tra i Diavoli Rossi

Spetterà a Francia e Belgio, questa sera a San Pietroburgo, dare l’inizio alle danze nelle semifinali dei Mondiali di calcio 2018 in Russia. Un confronto che si preannuncia spettacolare tra due compagini che sanno giocare molto bene di squadra e, soprattutto a campo aperto, sanno essere devastanti. Gli uomini di Didier Deschamps per la loro tradizione partono coi favori del pronostico essendo anche la compagine delle quattro qualificate a questo turno ad aver subito meno reti (4). Da par loro i belgi, usciti vittoriosi dal confronto difficilissimo contro il Brasile, non vogliono fermarsi a questo punto andando a caccia dell’atto conclusivo, forte del miglior attacco (14 gol).

Pochi dubbi per la Francia, che ormai va avanti con il 4-2-3-1 di Deschamps che si trasforma in un 4-3-3 a seconda delle esigenze e delle fasi di gioco. Sarà fondamentale in questo senso il rientro di Blaise Matuidi, dopo aver scontato un turno di squalifica nel quarto di finale contro l’Uruguay lasciando il suo posto a Tolisso. Il calciatore della Juventus si sdoppierà nel ruolo di esterno ed interno per dare sostegno all’attacco e ai due centrocampisti Pogba e Kanté. Una formazione ben equilibrata che può permettersi la verve creativa e realizzativa di Antoine Griezmann e Kylian Mbappé a supporto della possanza di Olivier Giroud. Nessuna sorpresa nel reparto difensivo con una linea a quattro composta da Pavard, Varane, Umtiti ed Hernandez davanti al portiere Lloris.

In casa Belgio, l’unica incertezza per Martinez è quella di sostituire lo squalificato Meunier sulla destra. Per il resto dovrebbe essere riproposto lo stesso undici che ha schiantato il Brasile. Uno tra Carrasco e Dendoncker dovrebbe essere schierato sull’esterno mentre sull’altra corsia ci sarà Chadli. A centrocampo la coppia Fellaini e Wietsel garantisce fisicità e filtro per innescare poi il tridente offensivo composto da De Bruyne, Lukaku ed Hazard. In difesa confermati Alderweireld, Kompany e Vertonghen davanti a Courtois.

Le probabili formazioni di Francia-Belgio

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud. All. Deschamps

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Carrasco, Fellaini, Witsel, Chadli; de Bruyne, E. Hazard; Lukaku. All. Martinez













