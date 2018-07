Semifinale Francia-Belgio, Mondiali 2018: quando si gioca? Data, programma, orari e tv

Martedì 10 luglio si giocherà Francia-Belgio, prima semifinale dei Mondiali 2018 di calcio. Le due squadre si affronteranno per un posto nell’atto conclusivo di Mosca in programma domenica contro la vincente di Croazia-Inghilterra. Le due formazioni arrivano all’appuntamento dopo una bellissima cavalcata e si sono ampiamente meritate un posto tra le quattro grandi del Pianeta: i Galletti hanno surclassato l’Argentina agli ottavi di finale e poi hanno passeggiato sull’Uruguay, i Red Devils hanno invece vinto il girone sull’Inghilterra, poi il sofferto successo in rimonta sul Giappone prima dell’impresa contro il Brasile di Neymar. Lo stato d’animo all’interno dei due spogliatoi è elevatissimo, ora si vuole riscrivere la storia.

La Francia è alla sesta semifinale della sua storia, ha raggiunto la finale in due circostanze (trionfo nel 1998 in casa contro il Brasile, sconfitta nel 2006 contro l’Italia). Il Belgio è invece in semifinale per la seconda volta dopo quella persa nel 1986 contro l’Argentina di Diego Armando Maradona che avrebbe poi vinto il titolo. Si preannuncia una partita aperta a qualsiasi risultato, si fronteggiano due team che puntano molto sull’attacco e che sono in grado di segnare da un momento all’altro. Da una parte infatti i vari Mbappé, Pogba e Griezmann dall’altra invece Hazard e Lukaku: divertimento ed emozioni non dovrebbero mai mancare nell’arco dei 90 minuti (o più).

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Francia-Belgio, semifinale dei Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 10 LUGLIO:

20.00 Francia vs Belgio

FRANCIA-BELGIO: DOVE VEDERE LA SEMIFINALE DEI MONDIALI IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

L’incontro sarà visibile anche in diretta tv su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













