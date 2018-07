LIVE Finale Europei Under19, Italia-Portogallo in DIRETTA: a che ora comincia e come vederla in tv gratis e in chiaro

L’Italia si giocherà il titolo degli Europei di calcio Under 19 in finale contro il Portogallo. All’OmaSP Stadion di Seinajoki, in Finlandia, gli azzurrini proveranno a vincere quel titolo che manca dal 2003, quando curiosamente trionfarono proprio contro i lusitani. Da allora per l’Italia sono arrivate due finali: nel 2008 con la Germania e nel 2016 con la Francia, entrambe perse.

Gli azzurrini del CT Paolo Nicolato sono ad un passo dall’impresa e per riuscirci si affideranno al talento e all’estro di Moise Kean, trascinatore nella fase finale. Vietato, però, sottovalutare il Portogallo.

La partita è in programma alle 18.30 e sarà visibile in chiaro su Rai 2 e in streaming su RaiPlay, sia sul sito che sull’app dedicata.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia.

Il programma

Domenica 29 luglio

ore 18.30 Italia – Portogallo













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIGC