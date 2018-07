Calcio, Coppa Italia 2018-2019: oggi il primo turno. Nell’anticipo Casertana-Picerno 2-0

Con l’anticipo di ieri sera, in cui la Casertana ha battuto 2-0 l’AZ Picerno, è scattata ufficialmente la Coppa Italia 2018-2019 di calcio: oggi sono in programma altre 17 sfide. Nel primo turno infatti scendono in campo 27 società di Serie C e 9 di Serie D: le 18 qualificate per il secondo turno andranno a fare compagnia alle 22 società di Serie B che faranno il loro ingresso dal prossimo turno, in programma domenica 5 agosto.

Così l’anticipo di ieri

ITALIA: Coppa Italia 20:30 Casertana – Picerno 2 – 0

Di seguito il programma odierno

ITALIA: Coppa Italia 16:30 Alessandria – Giana Erminio 17:00 Monza – Matelica 17:30 Südtirol – Albalonga 18:00 Renate – Rezzato 18:00 Viterbese – Rende 18:30 AlbinoLeffe – Pordenone 18:30 Sambenedettese – Unione Sanremo 18:30 Vicenza – Chieri 20:30 Carrarese – Imolese 20:30 Catania – Como 20:30 FeralpiSalò – Virtus Francavilla 20:30 Juve Stabia – Pistoiese 20:30 Monopoli – Piacenza 20:30 Siena – Sicula Leonzio 20:30 Ternana – Pontedera 20:30 Trapani – Campodarsego 20:45 Pisa – Triestina













