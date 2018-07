Europei U19, Italia per l’impresa! Finale contro il Portogallo, gli azzurri a un passo dal sogno: Kean e compagni per il trono

Ad un passo dal sogno, ad una sola vittoria dal tingere d’azzurro il cielo di Seinajoki, ridente cittadina in Finlandia dove oggi andrà in scena la Finale degli Europei U19 di calcio. L’Italia sfiderà il Portogallo in un atto conclusivo che si preannuncia scoppiettante e avvincente, una partita che mette in palio il titolo continentale di categoria: le due squadre cercano la gloria in quella che è la rivincita della Finale 2003 vinta proprio dagli azzurrini. Quello ottenuto nella prima edizione della competizione aperta agli under 19 (in precedenza era un torneo U18) è proprio l’unico trionfo della nostra Nazionale in questa competizione perché successivamente ci siamo dovuti accontentare del secondo posto nel 2008 (sconfitti dalla Germania) e nel 2016 (ko contro la Francia) mentre i lusitani non hanno mai vinto la competizione negli ultimi 15 anni e sono reduci dalla sconfitta dell’anno scorso contro l’Inghilterra.

Italia e Portogallo si sono già fronteggiate nella fase a gironi quando i ragazzi di Paolo Nicolato si imposero per 3-2, infilando così il secondo successo dopo quello ottenuto con la Finlandia e ipotecando l’accesso alla semifinale poi stravinta contro la Francia, mentre i nostri avversari si sono sbarazzati dell’Ucraina con un roboante 5-0. L’Italia vuole dare un segnale a tutto il movimento, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 si vuole dimostrare che i giovani ci sono e che sono in grado di mettersi in luce anche nella massima competizione.

L’Italia punta su giocatori di assoluto spessore come Moise Kean, che si è caricato la squadra sulle spalle nelle ultime partite a suon di gol e sul micidiale numero 10 Christian Capone, talentuoso giocatore del Pescara che si distingue per delle giocate di qualità. Capone, Scamacca e Frattesi erano stati i protagonisti del successo contro il Portogallo della scorsa settimana e sono motivati a ripetersi anche perché i rossoverdi non sono assolutamente imbattibili. Ci stringiamo tutti attorno a questi giovani, autentiche promesse che sperano di trovare spazio nelle grandi squadre di club per il prossimo futuro ma che nel frattempo vogliono consacrarsi con la Nazionale, un’Italia U19 davvero sbarazzina ed in grande spolvero che è pronta per l’ultimo sforzo.