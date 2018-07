LIVE F1, GP Ungheria 2018 in DIRETTA: orari d’inizio e come vedere in tv prove libere 3 e qualifiche

Dopo un venerdì che ha mischiato particolarmente le carte, è tempo di fare sul serio all’Hungaroring: sono in arrivo le qualifiche del Gran Premio di Ungheria di Formula Uno 2018. Sebastian Vettel, primo al termine delle due prime sessioni di prove libere, sarà in grado di mettersi alle spalle l’errore di Hockenheim e centrare nuovamente la pole position? Il tedesco è partito bene, ma Red Bull e Mercedes sono vicine e particolarmente agguerrite. Max Verstappen e Daniel Ricciardo si sono dimostrati i rivali numero uno del quattro volte campione del mondo, ma anche Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sanno di avere la potenza per partire davanti a tutti. Si annuncia grande spettacolo sulla pista di Budapest. Chi la spunterà? Andiamo a conoscere tutti i dettagli della giornata.

Quali sono gli orari della giornata?

Il sabato del GP di Ungheria, ovviamente, prenderà il via alle ore 12.00 con la terza sessione di prove libere, l’ultima ora che porterà piloti e scuderie alle qualifiche. Ultima occasione per limare gli ultimi problemi alle rispettive vetture, perchè dalle ore 15.00 non si potrà più scherzare.

Come seguire l’evento su OASport?

Il nostro sito vi proporrà, come sempre, la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdervi nemmeno un istante dell’azione sulla pista magiara.

Su che canale si potrà seguire?

La copertura dell’evento sarà affidata, come consuetudine, a Sky Sport, per mezzo dei canali Sky Sport1 (canale 201) e Sky SportF1 (canale 206). Su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre) è prevista una replica alle ore 20.00.

Qual è il programma della giornata?

PROGRAMMA GP UNGHERIA 2018

Sabato 28 luglio

ore 12.00-13.30 Prove libere 3 – Diretta su SkySport1 e SkySportF1

ore 15.00 Qualifiche – Diretta su SkySport1 e SkySportF1

Quando sono previste le repliche?

Replica su TV8: ore 20.00

Repliche su SkySport1: ore 18.15

Repliche su SkySportF1: ore 20.30, 22.15, 00.00, 02.15

