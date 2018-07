LIVE F1, GP Ungheria 2018 in DIRETTA: prove libere 3. Ultima fase prima delle qualifiche

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Ungheria 2018, tappa del Mondiale F1. I piloti avranno a disposizione un’ultima ora di test per trovare il giusto set-up sulle proprie monoposto, operare gli ultimi accorgimenti e prepararsi al meglio in vista delle qualifiche. Scattare davanti a tutti è fondamentali su questo tracciato così angusto, all’Hungaroring è difficile sorpassare e dunque tutti puntano alla pole position: sfruttare al meglio la FP3 è importante proprio per non farsi trovare impreparati nel momento del time attack.

Le Ferrari hanno risposto presente nel venerdì, Sebastian Vettel vuole subito fare la differenza con le ultrasoft me il tedesco non deve sottovalutare la concorrenza a partire dalle Red Bull e senza dimenticarsi delle Mercedes anche se sono sembrate in difficoltà. Le Frecce d’Argento sfrutteranno al meglio l’ora a disposizione per cercare di colmare il gap, Lewis Hamilton non vuole lasciare nulla di intentato.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Ungheria 2018, tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.00. Buon divertimento a tutti.













12.04 Ricciardo ha montato le gomme medie per un installation lap, rientra subito.

12.03 Escono le Red Bull di Ricciardo e Verstappen, sono gli unici in pista. Non abbiamo ancora tempi.

12.02 Ancora ai box tutti i big.

12.01 Leclerc il primo a scendere in pista.

12.00 SEMAFORO VERDE.

11.55 Raikkonen ha spiegato come funziona al suo bambino. Cinque minuti all’inizio della FP3.

"When I grow up, I wanna be…" Iceman Junior looks on as dad Kimi suits up for final practice ☺️#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/Md7nP6WPld — Formula 1 (@F1) July 28, 2018

11.53 La famiglia di Kimi Raikkonen nei box.

11.51 Il dettaglio delle condizioni meteo.

11.50 Aggiunto un set di gomme intermedie per la FP3 ma non dovrebbe piovere nella prossima ora. In qualifica invece ci sarebbe un piccolo rischio.

11.48 Si carica anche Lewis Hamilton.

11.47 La giornata è davvero rovente, ci sono già 30 °C e gli pneumatici sicuramente ne soffriranno.

11.45 Quindici minuti al semaforo verde.

11.44 Splende il sole all’Hungaroring, nessun rischio pioggia nella prossima ora. Si parla invece di possibili scrosci per le qualifiche.

11.42 L’anno scorso Sebastian Vettel firmò pole position e vittoria. Riuscirà nell’impresa anche quest’anno?

12 months ago in qualifying, Sebastian Vettel set the fastest lap time ever recorded at the Hungaroring 🔥 Will we see it broken on Saturday? ⏱#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/GPqheaPEK9 — Formula 1 (@F1) July 28, 2018

11.40 Venti minuti all’inizio delle prove libere 3. Inizia a salire la tensione nel paddock.

11.38 Si corre sull’angusto tracciato dell’Hungaroring dove è davvero molto difficile sorpassare: scattare in pole position sarà fondamentale, proprio per questo motivo si lavorerà molto in vista del time attack.

11.36 Ieri hanno impressionato Ferrari e Red Bull, vicinissime sia sul giro secco che sul passo gara soprattutto con gomme ultrasoft. Le Mercedes hanno invece sofferto di più, Lewis Hamilton fatica a esprimersi al meglio con la mescola più morbida mentre va meglio sulle soft.

11.34 Ultima chance per migliorare il set-up della propria monoposto prima delle qualifiche e della gara. I piloti non possono sbagliare, devono sfruttare al meglio questo lasso di tempo a disposizione.

11.32 Il semaforo verde si accenderà alle ore 12.00. I piloti avranno a disposizione un’ora di tempo.

