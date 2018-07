LIVE F1, GP Ungheria 2018 in DIRETTA: a che ora cominciano le prove libere e come vederle in tv (programma)

Con la notizia della morte di Sergio Marchionne ancora nel cuore, scatta ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di Ungheria 2018 di Formula Uno. Sul tracciato dell’Hungaroring tornano in scena Lewis Hamilton e Sebastian Vettel per l’ennesimo capitolo del loro duello che sta impreziosendo questo campionato così combattuto. La Ferrari, listata a lutto per celebrare l’addio al suo ex Presidente, si presenta a Budapest con il chiaro intento di rifarsi dopo il pesante passo falso di Hockenheim, su una pista nella quale la Rossa negli ultimi anni ha sempre fatto bene. Andrà posta particolare attenzione, però, alla Red Bull che sembra la vettura ideale sul tortuoso circuito magiaro

Come si snoderà il venerdì dell’Hungaroring?

Il fine settimana del Gran Premio di Ungheria si aprirà con le consuete due prime sessioni di prove libere che inizieranno a farci capire i valori in campo. Il primo turno, come prassi in questo 2018, si terrà dalle ore 11.00 alle 12.30, il secondo dalle ore 15.00 alle 16.30.

Come si potrà seguire su OASport?

Il nostro vi proporrà, come sempre, la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdervi nemmeno un istante dell’azione sulla pista magiara.

Come si potrà seguire in tv?

La copertura dell’evento sarà affidata, come consuetudine, a Sky Sport, per mezzo dei canali Sky Sport1 (canale 201) e Sky SportF1 (canale 206). Su TV8 non sono previste dirette, nè repliche.

Qual è il programma completo?

PROGRAMMA GP UNGHERIA 2018

Venerdì 27 luglio

ore 11.00-12.30 Prove libere 1 – Diretta su SkySport1 e SkySportF1

ore 15.00-16.30 Prove libere 2 – Diretta su SkySport1 e SkySportF1

Repliche FP2:

ore 20.30, 00.00, 02.15 su SkySportF1

