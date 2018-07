LIVE Fognini-Vesely, terzo turno Wimbledon 2018 in DIRETTA: il ligure vuole gli ottavi di finale, Nadal nel mirino

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fognini-Vesely, match valido per il terzo turno di Wimbledon 2018. Il ligure vuole assolutamente sconfiggere il ceco per volare agli ottavi di finale del terzo Slam stagionale e probabilmente regalarsi una sfida stellare contro Rafael Nadal che invece nel pomeriggio affronterà De Minaur. Il tennista italiano sembra partire con i favori del pronostico contro il ceco ma non dovrà sottovalutare un avversario ostico e imprevedibile.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Fognini-Vesely, match valido per il terzo turno di Wimbledon 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si dovrebbe iniziare attorno alle ore 15.30 ma ovviamente l’orario è soggetto a slittamenti in base ai match precedenti. Buon divertimento a tutti.













(foto Alessio Marini)