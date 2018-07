Motocross, a che ora gareggia Tony Cairoli? Appuntamento mattutino per il Gp d’Asia

Tony Cairoli sfida ancora Jeffrey Herlings per il Mondiale Motocross MXGP 2018. L’appuntamento è per domenica 8 luglio con il GP d’Asia che si correrà sul tracciato di Semarang (Indonesia): l’olandese ora ha 12 punti di vantaggio sul siciliano che proverà a recuperare qualcosina dopo una qualifica non entusiasmante. Si preannuncia una nuova grande battaglia stellare tra i due grandi protagonisti della stagione, in piena lotta per il titolo iridato. Ma quando gareggia Tony Cairoi nel GP d’Asia?

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP d’Asia 2018, prova valida per il Mondiale Motocross MXGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 8 LUGLIO:

07.15 MX2, gara 1

08.15 MXGP, gara 1

10.10 MX2, gara 2

11.10 MXGP, gara 2













(foto Valerio Origo)