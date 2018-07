LIVE F1, GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA: come vedere la gara in tv. Il programma e gli orari su Sky e TV8

Oggi domenica 8 luglio si corre l’attesissimo GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. Si preannuncia una battaglia stellare tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel che scatteranno in prima fila: finalmente l’attesissimo duello tra i due contendenti per il titolo iridato, ruota a ruota fin dalla prima curva che potrebbe essere determinante per le sorti del campionato. Ci sarà davvero da divertirsi e le emozioni non mancheranno: il britannico cercherà di scappare via della pole position, il tedesco proverà subito a contrastarlo e a metterlo in difficoltà nella sua tana prediletta.

Il confronto tra Mercedes e Ferrari è esasperato e ai massimi livelli, le Rosse stanno mettendo in difficoltà le Frecce d’Argento e hanno stravolto gli equilibri anche su un tracciato che sembrava nettamente in favore del team di Hamilton e compagni. Il Cavallino Rampante sogna in grande e si avvicina al suo totem per continuare a volare e allungare in classifica generale facendo saltare il banco.

OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. Di seguito il calendario completo con il programma dettagliato e l’orario d’inizio della gara che sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 8 LUGLIO:

15.10 GP Gran Bretagna 2018 – Gara

GP GRAN BRETAGNA 2018: DOVE VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP di Gran Bretagna 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1.

Diretta streaming su Sky Go.

Prevista la differita, gratis e in chiaro, su TV8 alle ore 21.30.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Sintesi della gara su Sky Sport F1 alle ore 18.00, 20.30, 23.00.













FOTOCATTAGNI