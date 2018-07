LIVE F1, Gara GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA. Sebastian Vettel vuole l’impresa, sfida totale con Lewis Hamilton!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. A Silverstone andrà in scena una gara fondamentale per le sorti dell’intero campionato: Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, separati da un solo punto in classifica generale, sono chiamati a un duello pirotecnico in un tracciato che ha fatto la storia dell’automobilismo. Il padrone di casa scatterà in pole position ma il tedesco gli partirà accanto, pronto a insidiare il suo acerrimo rivale fin dalla prima curva e a lottare per una clamorosa vittoria in quello che fino a pochi giorni fa era considerato un feudo della Mercedes.

La Ferrari ha lavorato tantissimo per provare ad eguagliare il livello delle Frecce d’Argento e sembrano esserci riuscite, mettendo in pista una vettura di assoluto spessore tecnico che sembra essere in grado di battere gli avversari. Il leader del Mondiale sogna il colpaccio in trasferta per allungare sul britannico che invece vuole ribaltare la situazione dopo i problemi avuti col motore settimana scorsa in Austria. Attenzione anche a Kimi Raikkonen e a Valtteri Bottas che dalla seconda fila potrebbero creare scompiglio.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.10. Buon divertimento a tutti.

Griglia di partenza













14.56 Sebastian Vettel cercherà di attaccare subito Lewis Hamilton al via: la gara potrebbe decidersi in partenza, lo scatto sarà decisivo. Il pilota della Ferrari non vuole lasciare nulla di intentato, il passo gara della Ferrari è interessante e ci sono tutte le carte in regola per duellare con la Mercedes.

14.54 Ricordiamo che in Gran Bretagna sono in uso gli pneumatici Pirelli col battistrada ribassato da 0,4 millimetri: le gomme tanto gradite alle Mercedes faranno la propria apparizione per l’ultima volta in stagione.

14.52 Oggi le Red Bull non sembrano essere un fattore ma attenzione perché anche in Austria partivano indietro nelle previsioni, poi sappiamo tutti come è finita.

14.50 Venti minuti al semaforo verde.

14.48 Un po’ di scacchi dei piloti prima della partenza.

14.46 Uno sguardo del circuito dall’alto.

14.44 Kimi Raikkonen ieri si è superato in qualifica e dopo il secondo posto ottenuto in Austria dovrà dargli una mano importante nella corsa verso il titolo. Serve l’apporto del finlandese che si gioca anche il futuro in F1. Obiettivo primario è comunque quello di tenersi Valtteri Bottas alle spalle.

14.42 Condizioni meteo perfette a Silverstone: temperatura dell’ambiente attorno ai 30 °C, quella dell’asfalto toccherà i 50 °C. E la Ferrari potrebbe trarne vantaggio.

14.40 Trenta minuti all’inizio della gara, sale la febbre a Silverstone.

14.38 Ecco Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen: scatteranno dalla seconda e dalla terza piazzola, proveranno subito a mettere Hamilton in crisi.

Seb e Kimi drivers parade #BritishGP pic.twitter.com/CGR5igsnZ3 — Sebastian Vettel BR (@FansSebVettel5) July 8, 2018

14.36 Non manca una nutrita tifoseria Ferrari a Silverstone: i ragazzi riusciranno a regalare una giornata indimenticabile a questi supporters?

14.34 Ricordiamo la situazione di classifica con cui ci si presenta a Silverstone. Sebastian Vettel ha un punto di vantaggio su Lewis Hamilton, la lotta è sempre più serrata, i due piloti si equivalgono, Mercedes e Ferrari sono quasi sullo stesso livello e ogni gara rischia di essere determinante per le sorti del campionato.

14.32 Sebastian Vettel è l’unico pilota ad avere sempre completato la gara in questo 2018. Lewis Hamilton ha sporcato la statistica a causa dell’inatteso ritiro in Austria per un problema al motore.

14.30 Quaranta minuti all’inizio della gara, sta per salire la febbre nel paddock.

14.27 Lewis Hamilton ha infatti conquistato la pole position ma con appena 4 centesimi su Sebastian Vettel e un decimo su Kimi Raikkonen. Il Campione del Mondo ha tirato fuori uno dei suoi super giri ma le Rosse sono davvero in scia e possono fare sognare.

14.25 La Ferrari però ha reagito e si è fatta trovare subito pronta, ha portato grandi novità a Silverstone per cercare di contrastare la Mercedes e i primi tentativi visti tra prove libere e qualifiche sono risultati molto convincenti.

14.23 Lewis Hamilton ha vinto le ultime quattro gare su questo circuito, da vero britannico si sente davvero a casa e le Mercedes gareggeranno su quello che è a tutti gli effetti il loro tracciato.

14.21 Si preannuncia una gara davvero molto avvincente e appassionante, aperta a ogni risultato. Rispetto alle previsioni di qualche giorno fa, la corsa potrebbe essere molto più incerta e i copi di scena non dovrebbero mancare.

14.19 Si gareggia sul mitico tracciato di Silverstone, una delle grandi cattedrali del Mondiale. Il GP di Gran Bretagna è sempre stato presente nel calendario della Formula Uno, è una grande classica davvero imperdibile.

14.17 L’inizio della gara è previsto alle ore 15.10.

14.15 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1.

