LIVE F1, GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA: come vedere in tv le qualifiche. Il programma e gli orari su Sky e TV8

Oggi sabato 7 luglio sono in programma le qualifiche del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. Sarà battaglia apertissima per la conquista della pole position sul circuito di Silverstone: Lewis Hamilton e Sebastian Vettel dovrebbero battagliare per scattare al palo, il Campione del Mondo sembrava essere il grande favorito della vigilia ma le prove libere del venerdì hanno mostrato una Ferrari in grande spolvero e in grado di contrastare la Mercedes che su questo tracciato ha sempre fatto benissimo. Il tedesco proverà a fare saltare il banco e a mettere seriamente in difficoltà il suo grande rivale per il titolo iridato: si preannuncia una battaglia apertissima, un testa a testa serratissimo per partire davanti a tutti ma attenzione anche a Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen.

OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2018. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari dell’evento che sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 7 LUGLIO:

12.00-13.00 Prove libere 1

15.00 Qualifiche

GP GRAN BRETAGNA 2018: COME VEDERE LE QUALIFICHE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le qualifiche del GP di Gran Bretagna saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

Le qualifiche saranno trasmesse anche in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 a partire dalle ore 19.45.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Garantite le repliche su Sky Sport F1 alle ore 20.45, 22.15, 00.00 e nel rullo notturno.