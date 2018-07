LIVE F1, GP Germania 2018 in DIRETTA: prove libere 2, aggiornamenti in tempo reale

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Germania di F1. Il più veloce nella prima sessione è stato Daniel Ricciardo, che però domenica scatterà in ultima posizione per la penalizzazione dopo i cambi alla power unit. Dietro di lui Lewis Hamilton, mentre hanno accumulato più ritardo Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. La Ferrari, però, ha dato l’impressione di essersi nascosta, dopo aver girato con la gomma Soft, a differenza dei rivali che hanno optato per la copertura più morbida. Staremo a vedere nelle prove libere 2, per un weekend che si preannuncia di fuoco

Le prove libere 2 cominceranno alle ore 15.00: noi seguiremo tutto in diretta, con aggiornamenti minuto dopo minuto in tempo reale. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Germania di F1!

15.10 Vettel subito in testa, con 1’14″700, davanti a Magnussen e Sainz

15.07 Si affolla la pista. C’è anche Vettel, in pista con gomma Medium. Nel frattempo in testa c’è Grosjean, con 1’15″746, davanti a Leclerc ed Ericsson, che torna dopo aver lasciato il posto a Giovinazzi

15.05 Primo giro cronometrato di Sainz, 1’16″835

15.04 La notizia della mattinata è stata il rinnovo di Valtteri Bottas, che ha esteso l’accordo con la Mercedes fino al 2019, con opzione per il 2020

15.02 La prima a scendere in pista è la Renault di Carlos Sainz

🚥 GREEN LIGHT 🚥 We're underway for FP2 at the Hockenheimring! Carlos Sainz is first to take to the track#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/Za94gCfhXF — Formula 1 (@F1) July 20, 2018

15.00 SEMAFORO VERDE!

14.58 Tutto è pronto ad Hockenheim: tra poco il via!

14.55 Ricordiamo la scelta delle gomme della Pirelli, che qui ha portato l’Ultrasoft, la Soft e la Medium

14.53 Il caldo, però, non ha fermato i tifosi: tribune gremite oggi, per un GP che rischia di scomparire…

14.50 Fa molto caldo ad Hockenheim: oltre 30° la temperatura, con quasi 50° sull’asfalto!

It's looking hot hot hot in Hockenheim ahead of FP2 ☀️#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/ee3bpDoP37 — Formula 1 (@F1) July 20, 2018

14.48 Nella prima sessione ha girato anche Antonio Giovinazzi, protagonista di un episodio curioso, con il cofano motore della sua Sauber che si è sollevato in uscita dalla pit lane:

Well, that's one solution for shedding car weight 😅@Anto_Giovinazzi's car lost its engine cover during FP1#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/UY4wnwl9TR — Formula 1 (@F1) July 20, 2018

14.46 Primo turno di libere movimentato. Questi gli highlights:

Who's ready for another 90 minutes of on-track action? 🙌 Before FP2, catch up with all the goings-on from first practice at Hockenheim ⬇️#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/7zhi5hM8nv — Formula 1 (@F1) July 20, 2018

14.44 Sarà ancora battaglia con la Mercedes, che qui corre in casa, ma occhio alla Red Bull…

14.40 La prima sessione è servita per riprendere confidenza e riferimenti con la pista, visto che l’anno scorso non si è corso ad Hockenheim. La Rossa ha girato con la gomma Soft, a differenza di suoi rivali, che hanno utilizzato l’Ultrasoft

14.38 È il GP di casa per Sebastian Vettel, che qui non ha mai vinto. Il tedesco nella prima sessione ha accumulato due decimi di distacco ma la Ferrari si è nascosta…

HALF AN HOUR TO FP2 ⏰ This guy can't wait for another session in front of the home crowd 😁#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/z7T5WrimDA — Formula 1 (@F1) July 20, 2018

14.35 Si riprende a girare dopo una prima sessione che ha visto Daniel Ricciardo davanti a tutti. L’australiano, però, domenica partirà dal fondo della griglia per aver superato il limite di tre unità su alcuni elementi della power unit

ore 14.30 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Germania di F1!

