LIVE F1, GP Germania 2018 in DIRETTA: prove libere 1. Riparte il duello tra Vettel e Hamilton

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Germania, undicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sullo storico tracciato di Hockenheim, monoposto e piloti sono pronti ad esibirsi per regalare emozioni al pubblico tedesco, desideroso di gustarsi il confronto tra Sebastian Vettel, sulla Ferrari, e le Mercedes.

Una sfida in cui il teutonico Vettel vorrà conquistarsi i favori del tifo, dimostrando che la SF71H sarà competitiva anche sull’asfalto di casa per lui. Dopo il trionfo di Silverstone, Seb vanta 8 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, che ieri ha annunciato il rinnovo del proprio contratto con il team di Brackley. Una decisione di cui non c’è da stupirsi. Il Cavallino, dunque, aspira a giocare un altro brutto scherzo alle Frecce d’Argento su una pista in cui la trazione sarà fondamentale, al pari della stabilità in frenata.

Nel consueto duello cercherà di inserirsi la Red Bull. Reduce da un weekend britannico sottotono, la squadra di Milton Keynes vorrà ritagliarsi un ruolo da protagonista in questo round. La RB14 è dotata, probabilmente, del miglior telaio e nell’ultima parte della pista, nel celebre Motodrom, potrebbe fare la differenza. Per questo, le prestazioni di Daniel Ricciardo e di Max Verstappen andranno osservate con attenzione.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Germania, undicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si cominci alle ore 11.00. Buon divertimento!

