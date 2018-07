F1: Lewis Hamilton rinnova il suo contratto con la Mercedes. Il britannico correrà altri due anni per le Frecce d’Argento

Era un po’ il “Segreto di Pulcinella” ma quest’oggi è arrivato l’annuncio. Lewis Hamilton ha legato il proprio nome alla Mercedes per altri due anni e correrà per le Frecce d’Argento nel Mondiale di Formula Uno almeno fino al 2020, quando il britannico avrà 35 anni. Una scelta che non sorprende in quanto il quatto volte iridato, attualmente secondo alle spalle di Sebastian Vettel (Ferrari) nella classifica mondiale dei piloti, non aveva grandi alternative. La posizione occupata dal tedesco a Maranello non lasciava di certo presagire un avvento di Lewis sotto l’insegna del Cavallino Rampante e, vista la disparità di valori con il resto della concorrenza, il rinnovo con il team di Brackley era ormai certo. Un rapporto che è valso al pilota nativo di Stevenage, tre titoli iridati (2014, 2015 e 2017), oltre a quello del 2008 conquistato ai tempi della McLaren.

“Questo prolungamento del contratto è stata una formalità dal momento che io e Toto (Wolff ndr.) ci siamo seduti a parlarne durante l’inverno, quindi è un bene aver chiarito il tutto, annunciarlo e andare avanti come al solito“, ha dichiarato Hamilton, che stando alle indiscrezioni (fonte it.motorsport.com) avrebbe firmato, percependo un ingaggio di 45 milioni di euro annui.

“Ho fatto parte della famiglia Mercedes per 20 anni e non sono mai stato più felice all’interno di una squadra di quanto lo sia ora. Siamo sempre stati sulla stessa lunghezza d’onda sia dentro che fuori dalla pista e non vedo l’ora di continuare a far brillare la Stella a tre punte. Anche perché sono molto fiducioso che la Mercedes sia il posto giusto per me per i prossimi anni. Anche se ci siamo già goduti tanti successi insieme dal 2013, io e il team siamo più affamati che mai, quindi non vedo l’ora di vedere cosa saremo in grado di fare insieme nelle prossime due stagioni e mezza“, ha concluso il britannico.

A questo punto bisognerà attendere le decisioni sull’altro racing driver di casa Mercedes. Valtteri Bottas è in scadenza di contratto ma i segnali sono di una conferma del finlandese.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI