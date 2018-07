Live F1, GP Germania 2018 in DIRETTA: a che ora comincia la gara e come vederla in tv su Sky e TV8

Oggi è il grande giorno. Sul tracciato di Hockenheim aspettiamoci un nuovo confronto tra la Ferrari e la Mercedes. Sebastian Vettel, mai vincitore su questa pista, aspira ad interrompere il digiuno, bissando il trionfo di SIlverstone (Gran Bretagna) per allungare in classifica generale nei confronti di Lewis Hamilton, attualmente attardato di 8 lunghezze dal ferrarista. Il britannico, che in questo weekend ha annunciato il prolungamento del suo contratto con le Frecce d’Argento, vuol rispondere all’offensiva del Cavallino Rampante, accorciando le distanze in graduatoria e mettendo in mostra la propria velocità.

Da osservare con attenzione anche le prestazioni degli “scudieri” Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas, motivati a far bene. Il finlandese della Rossa è reduce da tre podi consecutivi e vuol prolungare la serie positiva mentre il finnico del team di Brackley, dopo la conferma dell’accordo con la scuderia campione del mondo, vuol essere all’altezza della situazione. E poi le Red Bull. Daniel Ricciardo partirà dal fondo per aver sostituito nel corso delle prove libere alcuni componenti della power unit Renault ma Max Verstappen sarà della partita. La RB14, dotata di un gran telaio, può esaltarsi nell’ultima parte del tracciato e, sfruttando le doti in trazione, potrebbe recitare il ruolo del terzo incomodo.

A che ora comincia la gara e come vederla in tv su Sky e TV8

Di seguito la programmazione del GP di Germania (22 luglio) curata in esclusiva da Sky Sport, visibile in chiaro su TV8 (in differita) e coperta dalla DIRETTA LIVE testuale di OASport:

LA PROGRAMMAZIONE DI SKY SPORT F1

DOMENICA 22 LUGLIO

Ore 12: Porsche Supercup – Gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15.10: F1 – Gara (Visibile anche su Sky Sport Uno)

Ore 17.10: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 17.55: F1 – Gara (Replica)

Ore 19: Race Anatomy

Ore 20.30: F1 – Gara (Replica)

Ore 21.25: Paddock Live #SkyMotori (Replica)

Ore 21.55: Race Anatomy (Replica)

Ore 23.00: F1 – Gara (Replica)

Ore 23.55: Race Anatomy (Replica)

LA PROGRAMMAZIONE DI TV8

DOMENICA 22 LUGLIO

Ore 21.15: F1 – Gara (Differita)













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI