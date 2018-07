LIVE F1, GP Germania 2018 in DIRETTA: gara. Sebastian Vettel vuol sfatare un altro tabù. Hamilton cerca la rimonta pazzesca!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Germania 2018, undicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Hockenheim (Germania) prepariamoci ad un altro capitolo della saga “Ferrari vs Mercedes“. Sebastian Vettel ieri, realizzando la pole (la quinta stagionale), ha messo in mostra una Rossa in grande spolvero, capace di mettersi alle spalle una Mercedes che con Valtteri Bottas, nonostante un ultimo settore da urlo, poco ha potuto fare. Seb ha dunque fatto capire come la leggenda del “bottone magico” delle Frecce d’Argento sia giunta ad una conclusione ma ora è venuto il momento di concretizzare in gara.

Si perché Lewis Hamilton partirà dalla quattordicesima posizione. Il problema tecnico avuto sulla W09 nel corso delle primo stint delle qualifiche costringere il britannico ad una gara in rimonta e va da sè che il ferrarista dovrà mettere a frutto la p.1 conquistata per scappar via e piazzare la bandiera del Cavallino Rampante anche in Germania. Aspettiamoci però una risalita incredibile di Lewis perché la sua monoposto è sempre straordinariamente competitiva e, al contrario di quanto detto davanti ai microfoni dei media, superare sulla pista teutonica non è così impossibile, specie quando hai una vettura di quel calibro.

Da non sottovalutare quel che potranno fare Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen, secondo e terzo in griglia. Il n.2 della Mercedes, fresco di rinnovo, cercherà di mettere in difficoltà Vettel fin dalle prime curve, per strappargli il primato ed imporre il proprio ritmo. Da par suo Kimi, vorrà scavalcare il connazionale per rafforzare la posizione in gara del Cavallino e pensare anch’egli a qualcosa di grande. Per quanto concerne la Red Bull sarà una gara in difesa, per portare a casa il bottino di punti migliore.

OASsport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Germania 2018, undicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Semaforo verde alle 15.10. Buon divertimento!

