Judo, Grand Prix Zagabria 2018: l’Italia a caccia di podi e punti. Gwend e Basile le punte, ma occhio ai giovani. Giuffrida la grande esclusa

Altro giro, altra corsa. Dopo la prestazione mediocre al Grand Prix di Hohhot -dominata dal Giappone – gli azzurri hanno un’altra occasione per guadagnare punti importanti in ottica a cinque cerchi.

I Giochi del Mediterraneo hanno dato conferme importanti e lasciano ben sperare: l’Italia del judo sembra essere in forma e gli infortunati, Giuffrida (che questo Grand Prix però lo guarderà da casa) e Manzi su tutti, sembrano essere recuperati a pieno.

I combattimenti inizieranno il 27 luglio e si concluderanno domenica 29 con ben quattordici azzurri in gara.

Vediamo i convocati.

Per gli uomini la punta di diamante sarà sicuramente l’oro olimpico Fabio Basile ( -73 kg), ma il resto del team azzurro ha fatto vedere grandi cose negli ultimi mesi e sicuramente scenderanno sui tatami di Zagabria affamati di medaglie. Se Andrea Carlino tenterà il tutto per tutto nella categoria dei -60 kg, c’è da scommettere che nei -66 kg l’Italia proverà a dare spettacolo con Elios Manzi e Matteo Medves.

Ma sarà battaglia anche nelle altre categorie con Leonardo Casaglia che gareggerà insieme a Basile nei -73 kg e Antonio Esposito nei -81 kg. Nicholas Mungai, in gara nei -90 kg, vorrà sicuramente migliorare le sue prestazioni stagionali, come anche Giuliano Loporchio nei -100 kg.

Anche le donne metteranno sul tatami un team di eccellenze, prima su tutte Edwige Gwed che al momento sembra essere la judoka più in forma di tutto il team azzurro. Per lei, nella categoria -63 kg, sarà un Grand Prix al cardiopalma.

Non solo Edwige, ma anche le ragazze che bene hanno fatto ai Giochi del Mediterraneo. Francesca Milani e Francesca Giorda saranno sul tatami per la categoria -48 kg, mentre Miriam Boi sarà impegnata con le judoka della categoria – 57 kg. Grandi speranze anche per Carola Paissoni (- 70 kg) e per Giorgia Stangherlin (-78 kg) che, negli ultimi mesi, hanno fatto vedere cose importanti.

Nell’ultimo Grand Prix l’Italia è rimasta ai piedi del podio in ogni categoria, ma la spinta post Giochi del Mediterraneo potrebbe galvanizzare gli azzurri che stanno comunque dimostrando un ottimo judo e una grande concentrazione.

La posta in gioco inizia a essere alta, ma la sfida non sembra essere impossibile.

Convocati

Uomini:

Andrea Carlino (-60 kg)

Elios Manzi (-66 kg)

Fabio Basile (-73 kg)

Leonardo Casaglia (-73 kg)

Antonio Esposito (-81 kg)

Nicholas Mungai (- 90 kg)

Giuliano Loporchio (-100 kg)

Donne:

Francesca Milani (-48 kg)

Francesca Giorda (-48 kg)

Miriam Boi (-57 kg)

Edwige Gwend (-63 kg)

Carola Paissoni (-70 kg)

Giorgia Stangherlin (-78 kg)

Programma:

Venerdì 27 luglio

ore 10 – turni preliminari (Uomini: -60 kg/-66kg; Donne: -48 kg/-52 kg/-57 kg)

Sabato 28 luglio

ore 10 – turni preliminari (Uomini – 73kg/-81kg; Donne -63 kg/-70 kg)

ore 17 – fasi finali

Domenica 29 luglio

ore 10 – turni preliminari (Uomini -90kg/-100kg/+100Kg; Donne: -78 kg/+78 kg)

ore 17 – fasi finali e cerimonia di chiusura













