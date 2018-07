Judo, Grand Prix Zagabria 2018: i convocati dell’Italia. Spiccano Basile, Gwend ed Esposito

Nel weekend si disputerà il Grand Prix di Zagabria, torneo di judo che assegnerà punti importanti in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La corsa verso la rassegna a cinque cerchi è incominciata da un paio di mesi ma la tappa in Croazia sarà particolarmente importante per l’Italia che poi si concentrerà esclusivamente sulla preparazione per i Mondiali.

La nostra Nazionale sarà composta da 14 atleti: 6 azzurri già designati per la rassegna iridata (tranne Odette Giuffrida a causa del lavoro intensivo per recuperare dall’infortunio, la rivedremo il 10 agosto a Budapest) e altri 8 atleti che puntano all’inserimento in squadra. Spiccano le presenze del Campione Olimpico Fabio Basile (tra i 73 kg), Edwige Gwend e Antonio Esposito. Di seguito gli azzurri convocati per il Grand Prix di Zagabria in programma dal 27 al 29 agosto.

Francesca Milani (48 kg)

Francesca Giorda (52 kg)

Miriam Boi (57 kg)

Edwige Gwend (63 kg)

Carola Paissoni (70 kg)

Giorgia Stangherlin (78 kg)

Andrea Carlino (60 kg)

Elios Manzi (66 kg)

Matteo Medves (66 kg)

Fabio Basile (73 kg)

Leonardo Casaglia (73 kg)

Antonio Esposito (81 kg)

Nicholas Mungai (90 kg)

Giuliano Loporchio (100 kg)