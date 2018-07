Judo, Campionato d’Europa a squadre miste: Italia fuori agli ottavi, Russia pigliatutto

Per gli azzurrini del judo giornata no a Ekaterinburg, dove al Campionato d’Europa a squadre miste non riescono ad andare oltre gli ottavi di finale.

Il team formato da Emanuele Bruno (-73 kg), Leonardo Casaglia (-73 kg), Eleonora Geri (+70 kg), Nicholas Mungai (-90 kg), Carola Paissoni (-70 kg) e Anna Righetti (-57 kg) era partito bene nell’incontro d’apertura contro la Serbia: compatto e motivato aveva conquistato il passaggio del turno in rimonta. Nonostante l’esordio amaro di Anna Righetti con lo shime waza di Perisic che ha portato la Serbia sul 2-0, gli altri azzurri hanno costruito una vittoria conquistata punto dopo punto: Casaglia su Ciganovic nei 73 kg (waza ari di tani otoshi), Paissoni su Tintor nei 70 kg (waza ari di o uchi gari, ippon di sankaku gatame), Mungai su Borenovic nei 90 kg (waza ari di yoko tomoe) e Geri su Zabic nei +70 kg (wazari di gaeshi e ippon di osae komi).

Fatale per gli azzurri la Romania che agli ottavi ha disputato il primo turno del torneo. Ancora falsa partenza di Anna Righetti, decisamente fuori giri oggi, che incassa un altro shime waza da Ohai. Stavolta la rimonta non riesce e con ippon di Raicu su Bruno nei 73 kg e quello di Dobre su Paissoni nei 70 kg il 4-0 netto non permette di giocarsi altre carte: la Romania ha già in cassaforte il punto nei +90 kg (categoria per la quale l’Italia non ha schierato nessun judoka) e quindi le altre categorie non combattono.

Le speranze di un eventuale ripescaggio sono andate quindi nelle mani della Romania che, ai quarti, avrebbe dovuto battere l’Olanda. Niente da fare, il pareggio 3-3 (con il pari agguantato all’ultimo incontro da Natea su Spijkers per i romeni con un ippon) condanna l’Italia ad assistere al resto del torneo dagli spalti: lo spareggio ha sorteggiato proprio la categoria +90 kg da decidere con golden score, con Spijkers che ha combattuto combatte un leone per due minuti prima di mettere a segno il seoi nage che promuove l’Olanda e decreta la parola fine per gli azzurri.

Olanda che invece prosegue dritta fino alla finale dove è stata fermata dalla Russia padrone di casa (5-2) che ha disputato il torneo perfetto, demolendo l’Ungheria 5-1 ai quarti e la Romania 5-3 in semifinale.

Il Campionato d’Europa a squadre miste ha quindi laureato campione la Russia, secondo posto per l’Olanda e terzo gradino del podio a pari merito per Romania e Turchia.













Twitter: @IreneConEAperta

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: European Judo Union / Photographer: Emanuele Di Feliciantonio