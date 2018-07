Italia-Portogallo, Finale Europei Under19 2018: le probabili formazioni. Scamacca e Gabbia tornano a disposizione, i lusitani schierano i capocannonieri F.Trincao e J.Filipe

L’appuntamento con la storia è vicino per il gruppo che sta facendo sognare il Bel Paese in questi Europei Under 19 2018 di calcio maschile che si stanno disputando in Finlandia. La selezione italiana è giunta all’atto conclusivo che si disputerà domenica 29 alle 18.30 contro il Portogallo dopo una cavalcata avvincente che è cominciata dalle qualificazioni ed è culminata con la meravigliosa affermazione sui transalpini in semifinale.

Il ct Paolo Nicolato ha compiuto un capolavoro riuscendo a reinventare una difesa priva di due giocatori rodati come Bastoni e Buongiorno per dei problemi fisici dell’ultim’ora, con delle rivelazioni come Zanandrea e Bettella. Il tecnico azzurro ha saputo cambiare gli interpreti anche a manifestazione in corso, sorprendendo così parzialmente le squadre avversarie. Per la finale l’Italia avrà tutti i giocatori a disposizione dopo che Scamacca e Gabbia hanno scontato la squalifica in semifinale, perciò si riproporranno un paio di ballottaggi in attacco ed a centrocampo. Il reparto difensivo dovrebbe essere confermato mentre potrebbe tornare Gabbia dal primo minuto nella linea mediana a tre insieme a Frattesi e Tonali. Zaniolo agirà dietro le punte, anche se molto dipenderà da quale modulo sceglierà Nicolato per la partita di domenica. Scamacca, Pinamonti e Kean sgomitano per avere un posto da titolare in attacco, con l’attaccante juventino in leggero vantaggio sugli altri due nel caso di un 4-2-3-1.

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-1-2): Plizzari; Bellanova, Zanandrea, Bettella, Tripaldelli; Frattesi, Tonali, Gabbia; Zaniolo; Scamacca, Pinamonti

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Ruben Vinagre, Correia, Carmo, Thierry Correia; Quina, Florentino, Miguel Luis; João Filipe, Correia, Francisco Trincão













Foto: Pagina FB Nazionale Italiana di Calcio