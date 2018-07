Italia-Francia, Semifinale Europei Under19 2018: azzurri per la rivincita, Kean sfida Gouiri

Il clima dei grandi eventi accompagna la vigilia del match tra Italia e Francia, che domani, giovedì 26 luglio, si sfideranno alle ore 18.00 allo stadio Hietalahti di Vaasa, in Finlandia, per la semifinale degli Europei Under19 2018. Gli azzurrini sono reduci dal primo posto nel gruppo A, contrassegnato da due successi di misura contro i padroni di casa finlandesi e il temibile Portogallo e dal pareggio con brivido contro la Norvegia, che ha visto i ragazzi guidati dal ct Paolo Nicolato temere per un’inusitata eliminazione nella fase a gironi prima che un guizzo di Moise Kean consegnasse all’Italia il passaggio del turno e il primato nel proprio raggruppamento.

La Francia, dal canto suo, ha pagato dazio inizialmente al proprio ruolo di favorita, cedendo di schianto contro l’Ucraina, ma ha subito ripreso la corsa, ritrovando lo smalto dei tempi migliori e mettendo alle corde la Turchia e l’Inghilterra, entrambe sommerse da una cinquina. Il grande protagonista in casa transalpina è stato Guiri, autore di 4 reti con due doppiette che hanno annichilito i turchi e gli inglesi, spedendo in orbita i Galletti, che confidano nel suo talento per bissare il trionfo del 2016. In quell’occasione, fu proprio l’Italia a capitolare in finale con un perentorio 4-0, ma gli azzurrini stavolta sembrano disporre di una marcia in più e hanno dimostrato di saper soffrire e di poter reggere l’urto al cospetto di qualsiasi avversario.

Nicolato ha fatto ricorso a risorse di ogni tipo per avere la meglio sui propri rivali, trovando in Kean un importante punto di riferimento, anche nella veste di subentrante di lusso dalla panchina, mentre sarà pesante l’assenza per squalifica di Scamacca. L’Italia manca all’appuntamento con la vittoria agli Europei Under19 ormai dal lontano 2003, quando sul cammino di Pazzini e compagni si presentò il Portogallo, rivale in una finale che vide gli azzurrini dominare la scena. E chissà che anche stavolta non possa ripetersi lo stesso scenario, dato che chi la spunterà tra Italia e Francia dovrà vedersela con la vincente dell’altra semifinale tra Portogallo e Ucraina per sancire la contesa che andrà a caratterizzare l’ultimo atto di un torneo in cui non sono affatto mancate le sorprese.













Foto: Dziurek / Shutterstock.com