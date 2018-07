Italia-Francia, Semifinale Europei calcio Under19: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi giovedì 26 luglio l’Italia affronterà la Francia nella semifinale degli Europei U19 di calcio maschile. Allo Stadio Hietalahti di Vaasa (Finlandia) la nostra Nazionale sfiderà i transalpini in un incontro che si preannuncia particolarmente equilibrato e intenso, aperto davvero a ogni risultato. Gli azzurrini hanno comunque tutte le carte in regola per imporsi e puntare all’atto conclusivo della rassegna continentale di categoria da giocare contro la vincente di Ucraina-Portogallo.

I ragazzi del CT Nicolato hanno vinto il proprio girone grazie a due vittorie pesanti contro Finlandia e Portogallo prima del pareggio contro la Norvegia mentre i Galletti hanno rimediato al ko iniziale con l’Ucraina grazie a due affermazioni su Turchia e Inghilterra. La nostra compagine vuole tornare a disputare la Finale dopo aver perso quella del 2016 proprio contro la Francia: imporsi sui Blues sarebbe fondamentale per dare ossigeno a tutto il movimento e fare capire che i giovani ci sono dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 che si sono conclusi due settimane fa in Russia.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Francia, semifinale degli Europei U19 2018 di calcio maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 26 LUGLIO:

18.00 Italia vs Francia

ITALIA-FRANCIA: COME VEDERE LA SEMIFINALE IN DIRETTA TV E STREAMING

Italia-Francia, semifinale degli Europei U19 di calcio maschile, sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport.

Prevista la diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Dziurek / Shutterstock.com