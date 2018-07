Pallanuoto, Europei 2018: Italia-Spagna, semifinale vibrante alla Picornell per il Settebello

Per Sandro Campagna la storia si ripete. A 26 anni di distanza da quell’Italia-Spagna, che valse l’oro olimpico ai Giochi Olimpici di Barcellona del 1992, tornano in acqua, questa volta alla Picornell (nella manifestazione a Cinque Cerchi si giocava al Parco Olimpico del Montjuïc), le selezioni italiana ed iberica per un appuntamento dal valore meno importante, ma comunque ricco di attese: la semifinale degli Europei. Penultimo atto di lusso, ma che passerà in secondo piano vista la finale anticipata tra Serbia e Croazia.

Un match quello mediterraneo ovviamente di grandissima tradizione, visto e rivisto negli anni. C’è un precedente piuttosto recente anche per quanto riguarda la piscina che questa sera alle 22 ospiterà la partita: nei Mondiali del 2013, proprio alla Picornell, un match tiratissimo si chiuse per 4-3 in favore degli azzurri con doppietta del sempre presente capitan Figlioli. A 5 anni di distanza sono pochissimi i giocatori rimasti in vasca. Una curiosità: Guillermo Molina ai tempi vestiva la calottina iberica, oggi invece scenderà in acqua per difendere i colori azzurri.

Italia mostruosa quella di Campagna in questo inizio di manifestazione continentale: gioco spettacolare, difesa solidissima e un Del Lungo in condizioni strepitose hanno permesso agli azzurri di dominare tutti gli incontri fino ai quarti con la Russia e di subire soltanto 10 reti totali in quattro partite. Bisognerà però fare attenzione agli iberici, vittoriosi con la Grecia ai quarti e bestia nera azzurra nell’ultimo periodo: tra Europa Cup e Giochi del Mediterraneo nei mesi scorsi sono arrivate infatti due sconfitte a sorpresa, che hanno messo in mostra comunque una rosa ispanica davvero in netta crescita. Il pubblico di casa poi potrà dare una spinta in più ai propri beniamini.













Foto: katacarix / Shutterstock.com