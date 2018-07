Hockey prato femminile, Mondiali 2018: Italia-Corea del Sud. Programma, orari e tv

Secondo appuntamento per la nazionale femminile di hockey su prato ai Mondiali 2018 di Londra. In terra britannica tornano in campo le ragazze di Roberto Carta dopo la spettacolare vittoria dell’esordio con la Cina: le azzurre se la vedranno domani con la Corea del Sud, sconfitta nettamente all’esordio nel girone con l’Olanda campionessa iridata in carica. Vincere ancora, per sognare in grande, l’obiettivo di Tiddi e compagne.

Mondiali hockey prato 2018

Venerdì 27 luglio ore 21 (italiane)

Italia-Corea del Sud

Diretta streaming: https://www.youtube.com/watch?v=Kd2rKqi2M3M&disable_polymer=true

Diretta live scritta OA Sport













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FB FIH