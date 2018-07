Golf, PGA Tour 2018: Webb Simpson chiude in testa il A Military Tribute ad The Greenbrier al termine del primo round

Il PGA Tour si sposta in West Virginia per dar vita al A Military Tribute at The Greenbrier (montepremi 7,3 milioni di dollari). Sul percorso par 70 del The Greenbrier Old White TPC di White Sulphur Springs troviamo in testa Webb Simpson. Lo statunitense guida la leaderboard al termine del primo round con lo score di -9 (61 colpi), frutto di 7 birdie ed un eagle. In seconda posizione, staccato di appena una lunghezza, troviamo il sudcoreano Whee Kim, terzo con -7 il cileno Joaquim Niemann.

-6 e quarta piazza per l’americano Kelly Kraft, che precede di una lunghezza i connazionali Kevin Kraft, Jason Kokrak, Chad Campbell e J.J. Henry. Nono posto con -4 per ben 15 golfisti tra i quali spiccano lo svedese David Lingmerth e gli statunitensi Brandt Snedeker, Phil Mickelson, Kevin Chappell e Xander Shauffele.

Proprio quest’ultimo difende il titolo conquistato nella passata edizione del torneo con lo score finale di -14, scalzando di un solo colpo l’americano Robert Streb. Nella serata italiana spazio al secondo round che sancirà coloro i quali verranno tagliati fuori dalle decisive ultime due tornate.

Foto – Webb Simpson – Official Twitter PGA Tour

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su twitter