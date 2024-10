Golf, Tom Kim pronto a difendere il titolo allo Shriners Children’s Open. Ritorno in America per Francesco Molinari

Ospite d’eccezione questa settimana a Las Vegas per lo Shriners Children’s Open 2024, torneo del PGA Tour dominato nelle ultime due edizioni dal coreano Tom Kim. Presente sui fairway del TPC Summerlin da giovedì 17 a domenica 20 ottobre, infatti, Francesco Molinari, reduce da un taglio mancato all’Open di Francia la scorsa settimana e di ritorno sul palcoscenico americano dopo il Rocket Morgage Classic di fine giugno (taglio mancato anche lì).

Il torinese, classe ’82, dopo una stagione non al meglio della forma (12 tornei giocati con solo 4 tagli passati) si presenta in Nevada per mettere nel mirino l’esenzione di due anni per il PGA Tour che spetta al vincitore del torneo oltre ai 7 milioni di dollari di montepremi e ai 500 punti FedEx Cup Fall in palio.I favoriti, tuttavia, sono il coreano T. Kim, gli statunitensi Kurt Kitayama (25° al suo debutto nella stagione autunnale al Black Desert Championship), Rickie Fowler (3 top 25 quest’anno) e Daniel Berger (bisognoso di scalare una posizione del ranking FedEx per guadagnare la carta per il prossimo anno), il canadese Adam Hadwin, secondo lo scorso anno solamente per un colpo, e l’irlandese Seamus Power, sempre motivato ad entrare nella top 50 della FedEx e guadagnarsi il “full field status” (attualmente è al 52° posto).

Menzione d’onore, oltre che per Matt McCarty, vincitore per 3 volte sul Korn Ferry Tour nel 2024 e primo titolo sul PGA Tour la scorsa settimana in Utah, per tre giocatori che stanno dimostrando un ottimo stato di forma in questo stretch autunnale di tornei: Taylor Pendrith, 33enne di Richmondi Hill (Canada), ha chiuso 4 degli ultimi 5 tornei giocati in top 15 di cui due in top 5 (Barracuda Championship e 3M Open) e quest’anno ha conquistato la sua prima vittoria sul Tour al The CJ Cup Byron Nelson, Beau Hossler, 29enne californiano che nelle ultime 4 gare ha portato a casa 3 top 15, tra cui un 2° posto al Sanderson Farms Championship, e Keith Mitchell, 32enne del Tennessee, che si è assicurato un 3° e due 13mi posti negli ultimi 4 tornei disputati.

Oltre a Kim saranno presenti altri 3 vincitori dello Shriners Children’s Open, ovvero lo scozzese Martin Laird (2009 e 2020) e gli statunitensi Ryan Moore (2012) e Webb Simpson (2013). La prima moneta sarà di 1.26 milioni di dollari. Il torneo sarà trasmesso in diretta da sul canale Eurosport 2 dalle 23:00 alle 2:00 dal giovedì alla domenica.