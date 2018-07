Golf, PGA Tour 2018: Kevin Tway vola nell’RBC Canadian Open, Dustin Johnson sornione nella top ten

Kevin Tway spicca il volo nell’RBC Canadian Open, torneo incluso nel circuito PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Glen Abbey Golf Course di Oakville, in Canada.

Lo statunitense ha messo in mostra tutto il suo talento nel secondo giro, recuperando 3 posizioni e salendo in testa alla classifica con 13 colpi sotto il par, frutto di un round in 65 colpi (-7) che lo ha proiettato al comando con 8 birdie e un bogey.

Alle sue spalle, intanto, c’è la coppia composta dal sudcoreano Whee Kim e soprattutto dallo strepitoso statunitense Keegan Bradley, quest’ultimo capace di completare la seconda tornata in 63 colpi (-9) con due birdie e due eagle nelle ultime 4 buche, un andamento da fuoriclasse assoluto che gli ha consentito di recuperare 45 posizioni e di ergersi sul podio al giro di boa.

Quarto posto, invece, per il sudcoreano Byeong Hun An e per lo statunitense Johnson Wagner, entrambi a quota -10, con una lunghezza di vantaggio sul quartetto composto dal cileno Joaquin Niemann, dall’australiano Aaron Baddeley e dagli statunitensi Zac Blair e Dustin Johnson, quest’ultimo grande favorito per la vittoria finale dopo la delusione per il cut in occasione del British Open che ha visto trionfare l’italiano Francesco Molinari.

Il taglio, infine, non ha risparmiato vittime illustri, tra cui lo spagnolo Sergio Garcia e gli statunitensi Matt Kuchar e soprattutto Brooks Koepka, vincitore delle ultime due edizioni dello US Open.













Foto: Tony Bowler / Shutterstock.com