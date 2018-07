Golf, il ranking mondiale aggiornato. Francesco Molinari attacca la top10!

Il trionfo nel Quicken Loans National dopo la vittoria nel BMW PGA Championship e il secondo posto nell’Open d’Italia. Francesco Molinari sta vivendo un momento d’oro e rincorre la top ten del ranking mondiale del golf. Un’ascesa senza confini per un atleta che a 35 anni sembra al top della sua maturità agonistica.

I progressi compiuti nel putt, in particolare, gli hanno consentito di effettuare un ulteriore salto di qualità che lo ha proiettato nel gotha del golf internazionale. Smussando i suoi difetti nell’imbucata conclusiva, Molinari non è più costretto a colpi sempre impeccabili fino al green, ma la sua maniacale perseveranza nel gioco gli consente di ridurre al minimo i passaggi a vuoto e di realizzare un numero esiguo di bogey su quasi tutti i percorsi dei circuiti PGA ed European Tour.

Molinari occupa ora il 16° posto nel ranking mondiale e la recente vittoria nel Quicken Loans gli ha consentito di guadagnare una posizione ai danni dello svedese Henrik Stenson, ma a separarlo dalla top ten sono ancora circa 0.8 punti.

A guidare il ranking ormai da un anno c’è lo statunitense Dustin Johnson con 9.78 punti. Un fuoriclasse assoluto, la cui continuità di rendimento è invidiabile, anche se in carriera vanta un solo Major, lo US Open 2016. Alle sue spalle c’è l’enfant prodige Justin Thomas, che un anno fa ha sottratto a Molinari la gioia di trionfare nel PGA Championship e di portare a casa il primo Major della storia per un italiano.

Thomas dispone di 8.60 punti e tiene a debita distanza l’inglese Justin Rose, primo europeo della classifica con 8.23 punti davanti a Brooks Koepka, vincitore delle ultime due edizioni dello US Open, e allo spagnolo Jon Rahm, altro straordinario interprete della disciplina che ha bruciato le tappe in virtù della sua giovane età.

Jordan Spieth e Rickie Fowler occupano il sesto e il settimo posto, tenendosi dietro due ex numeri 1 del ranking, il nordirlandese Rory McIlroy e l’australiano Jason Day, in ripresa dopo un periodo piuttosto complesso. Chiude la top ten l’inglese Tommy Fleetwood, vincitore dell’ultima Race to Dubai, mentre l’11° posto è occupato da Patrick Reed, detentore dell’Augusta Masters.

Foto di Pier Colombo