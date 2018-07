Pattinaggio a rotelle velocità su strada, Mondiali Arnhem 2018: oro per Francesca Lollobrigida nella 20000 metri eliminazione

Seconda giornata dei Mondiali di pattinaggio a rotelle velocità su strada in quel di Arnhem (Olanda) e l’Italia si sblocca alla voce “ori” nella rassegna iridata.

Non poteva che essere Francesca Lollobrigida ad ottenere il primo sigillo. La romana ha centrato il bersaglio grosso nella 20000m Eliminazione Senior. Una gara appassionante quella che ha visto protagonista l’azzurra, in coppia con la sorella Giulia. Un gioco di squadra ben congegnato contro le colombiane che, dopo l’eliminazione della minore delle due Lollobrigida, ha visto Francesca esibirsi in uno sprint regale a precedere Johana Viveros e Fabriana Arias. Per la “Lollo” si tratta del 14° titolo iridato, significativo per la delegazione italiana ed anche per la stessa ragazza italiana che ha dedicato il successo alla sorella ed alla madre, in questi giorni in ospedale.

Arrivano medaglie anche nelle altre specialità. La 20000 metri Eliminazione Senior maschile vede Daniel Niero conquistare l’argento in uno sprint all’ultimo respiro che ha sorriso al belga Bart Swings davanti al nostro Daniel ed al francese Nolan Beddiaf. Altro argento nella 1 Lap Sprint Junior femminile firmato da Anais Pedroni piegata solo dalla colombiana Valeria Rodriguez Lopez. Sul terzo gradino del podio troviamo la transalpina Mathilde Pedronno. Sul versante maschile Vincenzo Maiorca si tinge di bronzo in questa stessa gara, preceduto dal colombiano Alejandro Huertas Vergara e dall’americano Sabien Tinson.

Niente medaglie invece nella 10000m punti Junior femminile e nella medesima distanza maschile: Laura Peveri ed Edda Paluzzi si sono classificate in quinta e sesta posizione nella gara che ha visto un’altro trionfo colombiano griffato da Maria Renteria Rodriguez e Valentina Moreno Pinzon (terza piazza per la francese Marie Dupuy); Matteo Barison e Michael Gatti non sono andati oltre il 22° e 23° posto nella graduatoria generale capeggiata dall’atleta di Ecuador David Sarmiento Moscoso, a precedere l’americano Adrion Workman e l’olandese Jordy Van Workum.













Foto: profilo facebook Francesca Lollobrigida