Golf, Francesco Molinari da impazzire! Che vittoria al Quicken Loan National, bis magico dopo Wentworth

Impresa monumentale di Francesco Molinari che ha vinto il Quicken Loan National, prestigioso torneo del circuito PGA Tour che si è disputato sul percorso del TPC Potomac at Avenel Farm nel Maryland. Chicco ha trionfato con pieno merito e ha così conquistato il secondo successo stagionale dopo che a maggio si era imposto al BMW PGA Championship in quel di Wentworth, sconfiggendo Rory McIlroy all’ultimo giro. Il piemontese sta semplicemente vivendo una stagione magica e meriterebbe anche la convocazione per la Ryder Cup che si svolgerà a settembre.

Il 35enne partiva in testa dopo il terzo giro con 13 colpi sotto il par, appaiato al messicano Abraham Ancer e con due colpi di vantaggio su Zac Blair e Ryan Armour. Molinari è stato sublime fin dalle prime buche: birdie alla 2 e alla 6, impressionante eagle alle 10, piazza tre fenomenali birdie consecutivi alla 12-13-14 e chiude con un vertiginoso -21 (259 colpi). Il vantaggio del golfista italiano sull’immediata concorrenza è spaventoso: addirittura 8 colpi sullo statunitense Ryan Armour (-13) e 9 sul sudcoreano Sung Kang (-12) mentre Tiger Woods ha chiuso al quarto posto appaiato ad Abraham Ancer (-11).