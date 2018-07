Atletica, Europei U18 2018: argento di Carmelo Musci nel peso! Larissa Iapichino settima, Benati miglior tempo

A Gyor (Ungheria) proseguono gli Europei U18 2018 di atletica leggera. Seconda giornata di gare in terra magiara con una cospicua assegnazione di titoli e non sono mancate le gioie per l’Italia.

GETTO DEL PESO (maschile) – Carmelo Musci conquista una belle medaglia d’argento con una bordata interessante a 20.37, ad appena un centimetro dal record italiano di categoria (20.38 di Sebastiano Bianchetti nel 2013). Il gigante di Bisceglie, in una gara condizionata dalla forte pioggia, ha migliorando il suo personale di ben 35 centimetri. Il capitano degli azzurri si è dovuto arrendere soltanto al bielorusso Aliaksei Aleksandrovich (20.97), bronzo al polacco Piotr Gozdiewicz (18.88), decimo l’altro azzurro Riccardo Ferrara (17.02).

SALTO IN LUNGO (femminile) – C’era grandissima attesa attorno alla figlia di Fiona May, ma Larissa Iapichino non è riuscita ad andare oltre il settimo posto (6.12, addirittura 3.3 m/s di vento a favore). La 15enne ha sofferto proprio la forte brezza e anche l’emozione, ha faticato a chiudere bene le rincorse e purtroppo non è riuscita a lottare per le medaglie. Vince la svedese Tilde Johansson (6.33) davanti alla svizzera Emma Piffaretti (6.25) e alla greca Spiridoula Karidi (6.23), ottava l’altra azzurra Veronica Crida (6.06).

LANCIO DEL DISCO (maschile) – Enrico Saccomano chiude in quinta posizione (56.60) a un metro abbondante dalle medaglie. Dominio assoluto dello spagnolo Yasiel Sotero (64.31, record dei campionati) davanti al norvegese Fabian Weinberg (58.84) e al polacco Gracjan Kozak (57.76).

3000 METRI (femminile) – Vittoria dell’irlandese Sarah Healy (9:18.05) davanti alla turca Inci Kalkan (9:24.01) e alla francese Alessia Zarbo (9:25.25).

100 METRI (femminile) – A decidere l’oro sono sei millesimi, quelli che separano l’islandese Gudbjorg Bjarnadottir, la francese Pamera Losange e l’ungherese Boglarka Takacs, tutte accreditate di 11.75 ma il titolo va alla nordica mentre transalpina e magiara dividono l’argento.

100 METRI (maschile) – Oro per l’olandese Raphael Bouju (10.64) che precede l’ungherese Dominik Illovszky (10.70) e il norvegese Pal Lillefosse (10.72).

EPTATHLON – Dominio assoluto e scontato della spagnola Maria Vicente (6221 punti) che si lascia alle spalle la lettone Kristine Blazevica (5629) e l’austriaca Chiara Belinda Schuler (5615).

LANCIO DEL MARTELLO (femminile) – Oro all’ucraina Valeriya Ivanenko (73.25), argento alla finlandese Sara Killinen (69.52), bronzo alla greca Stavroula Kosmidou (65.98). Ultima l’azzurra Sara Zuccaro (53.71).

SALTO TRIPLO maschile) – Successo schiacciante del turco Batuhan Cakir (15.62) che precede lo svedese Carl af Forselles (15.36) e l’azero Rustam Mammadov (15.16), sesto il nostro Gabriele Tosti (14.61).

400 METRI (maschile) – Lorenzo Benati strepitoso: miglior tempo assoluto, un ottimo 47.19 con cui si presenta favorito in finale davanti ai britannici Pattison (47.91) e Brown (47.94). Accede all’atto conclusivo anche Francesco Rossi (ottavo con 48.35).

200 METRI (femminile) – Le azzurre destano un’ottima impressione in batteria: Dalia Kaddari vince la seconda (23.75), Chiara Gherardi si impone nella quarta (23.86) e accedono alle semifinali con il secondo e quarto tempo complessivo.

110 METRI OSTACOLI – Niente da fare per Giuseppe Mattia Filpi che chiude ultimo nella terza semifinale (14.49) e non riesce dunque ad accedere all’atto conclusivo.

400 METRI (femminile) – Terzultimo tempo assoluto per Eleonora Foudraz (57.00) che deve così dire addio ai suoi sogni di gloria.

800 METRI (femminile) – Sophia Favalli è la prima delle escluse: nono tempo complessivo (2:09.19) e niente finale per l’azzurrina.













Foto: M. De Marco