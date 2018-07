Golf, European Tour 2018: Ryan Fox scatta in testa all’Irish Open. Gli italiani inseguono

C’è Ryan Fox al comando della classifica al termine del primo giro dell’Irish Open, torneo delle Rolex Series che qualificherà i primi tre (non ancora qualificati) all’Open Championship, apertosi oggi sul percorso del Ballyliffin Golf Course di Donegal, in Irlanda. Il neozelandese è stato il migliore della prima giornata, girando in 67 colpi, ovvero 5 sotto il par, con sei birdie e un bogey sulla sua carta.

Alle sue spalle è lotta selvaggia, perché ci sono ben 17 atleti racchiusi in due colpi. A -4, in seconda posizione, troviamo gli inglesi Ashley Chesters, Robert Rock, ma soprattutto Lee Westwood e Danny Willett, entrambi protagonisti di un giro in 68, oltre all’irlandese Padraig Harrington e ai francesi Matthieu Pavon e Adrien Saddier. Tra i giocatori a -3, invece, spiccano il sudafricano Dylan Frittelli e lo spagnolo Adrian Otaegui.

C’è anche il padrone in casa in campo, Rory McIlroy, che in realtà è nordirlandese, ma è la sua fondazione ad organizzare il torneo. L’ex numero uno del mondo non ha brillato particolarmente e dopo le prime 18 buche, chiuse a -2 con tre birdie e due bogey, è in 19esima posizione.

Inseguono gli italiani. Matteo Manassero e Lorenzo Gagli sono i meglio piazzati, in 44esima posizione e in pari col par. Il veneto ha chiuso con un brutto bogey alla 18, al contrario del fiorentino, in crescendo con due birdie nelle ultime tre. Andrea Pavan è invece 92°, 2 colpi sopra il par, mentre sono rispettivamente 108° a +3 e 123° a +4 Renato Paratore ed Edoardo Molinari. Peggio di tutti ha fatto Nino Bertasio, 150° con un severissimo +8 (sei bogey e due doppi bogey).













Foto: Valerio Origo