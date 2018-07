Golf, European Tour 2018: Russell Knox vince l’Irish Open al playoff. Renato Paratore è 40°

Russell Knox si è aggiudicato l’Irish Open al termine di una domenica incredibile a Donegal, in Irlanda. Lo scozzese ha vissuto una giornata da grande protagonista, girando in sei colpi sotto il par e raggiungendo il totale di -14 con un birdie proprio alla 18. Il neozelandese Ryan Fox ha raggiunto lo stesso score, con un giro quattro colpi sotto il par. I due se la sono giocato al playoff, vinto da Knox alla prima buca. Fox può comunque consolarsi con la qualificazione all’Open Championship.

Al terzo posto si è piazzato lo spagnolo Jorge Campillo, salito a -13 dopo un giro notevole in 65 colpi, precedendo di un colpo alla fine il connazionale Jon Rahm, a -14, in parità con il sudafricano Erik Van Rooyen. Era il leader a inizio giornata, ma ha sprecato malamente il suo vantaggio con un giro sopra par, terminando a -12. Seguono a -9, l’inglese Andy Sullivan e il sudafricano Zander Lombard, anche loro con in tasca il biglietto per il terzo Major stagionale.

Il migliore italiano è Renato Paratore, 40°. L’azzurro ha chiuso con un giro in 71, con quattro birdie e tre bogey, finendo in pari col par per il torneo. È +3, invece, il punteggio finale di Matteo Manassero, 64°.













Foto: Valerio Origo