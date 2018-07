Giro Rosa 2018: Marianne Vos precede Elisa Longo Borghini a Breganze. Domani lo Zoncolan

Marianne Vos conquista il 21° sigillo al Giro Rosa grazie al successo al termine dell’ottava frazione, da San Giorgio di Perlena a Breganze (126km). L’olandese triplice campionessa iridata, grazie alla zampata decisiva di tre atlete nella discesa finale, precede in volata l’azzurra Elisa Longo Borghini e Lucinda Brand (Olanda). La maglia rosa resta sulle spalle di Annemiek van Vleuten, giunta al traguardo insieme al restante gruppo delle migliori con un ritardo di 23″.

Andatura altissima sin dall’inizio della corsa. Il plotone si spezza in due tronconi, tra le 70 unità in testa presenti anche le prime dieci della classifica generale. A 75km dall’arrivo il primo vero e proprio tentativo di fuga, con le atlete di nazionalità polacca Malgorzata Jasinska e Anna Plichta in progressione inseguite dall’australiana Chloe Hosking, tutte e tre raggiunte dopo poche migliaia di metri. Una scatenata Elisa Longo Borghini tenta l’attacco a 58km dal traguardo, affiancata da altre otto cicliste, tra cui la connazionale Rossella Ratto, ma il gruppo torna compatto dopo 13km. Nessuna importante fiammata fino al secondo e ultimo Gran Premio della Montagna, quando sulla discesa successiva ai -5km un terzetto costituito da Marianne Vos, Elisa Longo Borghini e Lucinda Brand stacca definitivamente le avversarie. Allo sprint la campionessa europea in carica precede la 26enne italiana e l’olandese del team Sunweb. Giorgia Bronzini regola la volata delle inseguitrici.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo