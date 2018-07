Giro Rosa 2018: la startlist, le squadre e le partecipanti. Marianne Vos a caccia del quarto centro, c’è anche Elisa Longo Borghini

Il conto alla rovescia sta per concludersi. Venerdì 6 luglio prende il via il Giro Rosa, la corsa a tappe di dieci giorni che si percorre lungo il suolo italico. Il percorso ricco di salite impegnative, tra cui lo Zoncolan, che si affronterà nel corso della penultima frazione, ha richiamato l’attenzione di molte scalatrici nostrane e straniere all’interno dei 24 team in gara. Tra i nomi caldi spicca quello della tre volte vincitrice della competizione, Marianne Vos (Olanda) e la connazionale campionessa del mondo Chantal Blaak. Le speranze italiane sono riposte maggiormente su Elisa Longo Borghini, seconda nel 2017. Assente la detentrice del titolo, Anna van der Breggen, per concentrarsi a pieno sui Mondiali di Innsbruck.

Di seguito l’elenco completo delle partecipanti.

Alé Cipollini

Marta Bastianelli

Janneke Ensing

Chloe Hosking

Romy Kasper

Roxane Knetemann

Soraya Paladin

Anna Trevisi

Aromitalia Vaiano

Michela Balducci

Angelica Brogi

Alessia Bulleri

Heidi Dalton

Lija Laizane

Rasa Leleivyte

Nicole Nesti

Astana Womens Team

Sofia Beggin

Sofia Bertizzolo

Liliana Blanca Moreno

Carolina Rodriguez

Natalya Saifutdinova

Arlenis Sierra

Lara Vieceli

Bepink

Letizia Borghesi

Erica Magnaldi

Tereza Medvedova

Lisa Morzenti

Katia Ragusa

Vittoria Maria Sperotto

Silvia Valsecchi

Bizkaia Durango – Euskadi Murias

Maria Alice Arzuffi

Danielle Christmas

Lucía González

Ane Iriarte

Lierni Lekuona

Cristina Martinez

Maria Zita Anna Stricker

Boels – Dolmans Cycling Team

Chantal Blaak

Anna van der Breggen

Karol-Ann Canuel

Megan Guarnier

Amy Pieters

Skylar Schneider

Jip van den Bos

BTC City Lubiana

Polona Batagelj

Eugenia Bujak

Anastasia Iakovenko

Corinna Lechner

Hanna Nilsson

Olena Pavlukhina

Urša Pintar

Canyon SRAM Racing

Alena Amialiusik

Elena Cecchini

Tiffany Cromwell

Pauline Ferrand-Prevot

Katarzyna Niewiadoma

Christa Riffel

Alexis Ryan

Cervélo-Bigla Pro Cycling

Ann-Sophie Duyck

Nicole Hanselmann

Clara Koppenburg

Lotta Lepistö

Ashleigh Moolman

Uttrup Cecilie Ludwig

Marie Vilmann

Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti

Carmela Cipriani

Manuela De Iuliis

Elena Franchi

Daniela Magnetto

Claudia Meucci

Marzia Basei Salton

Isabella Strizzi

Cylance Pro Cycling

Giorgia Bronzini

Kristabel Doebel-hickok

Jelena Eric

Sheyla Gutiérrez

Rossella Ratto

Lauren Stephens

Marta Tagliaferro

Eurotarget – Bianchi – Vitasana

Ana Covrig

Arianna Fidanza

Martina Fidanza

Alice Gasparini

Debora Silvestri

Manuela Sonzogni

Suzanne Verhoeven

FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope

Charlotte Bravard

Eugénie Duval

Roxane Fournier

Shara Gillow

Lauren Kitchen

Rozanne Slik

Moniek Tenniglo

Mitchelton-Scott

Jessica Allen

Jolien D’Hoore

Lucy Kennedy

Sarah Roy

Amanda Spratt

Annemiek van Vleuten

Georgia Williams

Movistar Team Women

Aude Biannic

Victoria Margarita Garcia

Malgorzata Jasinska

Lorena Llamas

Eider Merino

Lourdes Oyarbide

Gloria Rodríguez

S.C. Michela Fanini Rox

Francesca Balducci

Anna Ceoloni

Lilibeth Chacón

Mónika Király

Greta Marturano

Olga Shekel

Yevgenia Vysotska

Servetto – Stradalli Cycle – Alurecycling

Sara Casasola

Kseniya Dobrynina

Katja Jeretina

Anna Potokina

Ana Sanabria

Paula Sanmartin

Team Sunweb

Lucinda Brand

Leah Kirchmann

Juliette Labous

Liane Lippert

Julia Soek

Ellen van Dijk

Ruth Winder

Team Virtu Cycling Women

Katrine Aalerud

Barbara Guarischi

Claudia Koster

Louise Norman Hansen

Katarzyna Pawlowska

Doris Schweizer

Top Girls Fassa Bortolo

Vania Canvelli

Francesca Cauz

Elena Leonardi

Chiara Perini

Francesca Pisciali

Nadia Quagliotto

Beatrice Rossato

Trek – Drops

Eva Buurman

Anna Christian

Kathrin Hammes

Abby-Mae Parkinson

Hannah Payton

Tayler Wiles

Molly Weaver

Valcar PBM

Giulia Maria Confalonieri

Chiara Consonni

Dalia Muccioli

Asja Paladin

Silvia Persico

Ilaria Sanguineti

Chiara Zanettin

WaowDeals Pro Cycling

Jeanne Korevaar

Anouska Koster

Riejanne Markus

Pauliena Rooijakkers

Danielle Rowe

Sabrina Stultiens

Marianne Vos

Wiggle High5

Elisa Longo Borghini

Kirsten Wild

Emilia Fahlin

Martina Ritter

Audrey Cordon Ragot

Amy Cure

Eri Yonamine

Foto: Bob Cullinan / Shutterstock.com