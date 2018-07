Ginnastica, Europei 2018: tutte le convocazioni. Assente Mustafina, tornano Komova e Steingruber. Downie rinuncia, parata di Campionesse

La UEG ha pubblicato il listone con le convocazioni provvisorie per gli Europei 2018 di ginnastica artistica che si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per quanto riguarda il settore femminile). Abbiamo già parlato dell’Italia e abbiamo analizzato le chiamate azzurre per la rassegna continentale, vediamo com’è la situazione degli altri Paesi in vista di uno degli appuntamenti più importanti della stagione.

Partiamo subito dalla notizia più attesa: non c’è Aliya Mustafina. La Campionessa Olimpica alle parallele aveva dichiarato che sarebbe ritornata dopo la maternità sfruttando proprio questa occasione ma le sue condizioni fisiche non sembrano essere delle migliori dopo aver gareggiato ai Campionati Nazionali. I coniugi Rodionenko hanno quindi optato per la garanzia Angelina Melnikova sul giro completo, per Viktoria Komova che a 22 anni prova a tornare competitiva, per la buona Maria Kharenkova alla trave, per le novità Angelina Simakova e Uliana Perebinosova: siamo certi che questo quintetto sarà stravolto come da loro abitudine.

La Gran Bretagna si dovrebbe schierare senza Ellie Downie (Campionessa in carica nell’all-around), spazio a sua sorella Rebecca e ad Alice Kinsella che sembra essere cresciuta negli ultimi mesi ma questa squadra non sembra essere una corazzata visto che figurano anche Lucy Stanhope, Kelly Simm e Georgia-Mae Fenton. La Germania senza Ellie Seitz ma con Sophie Scheder per delle super parallele e con Pauline Schaefer con una grande trave, confermata l’infinita Kim Bui a 29 anni.

La Francia si presenta con la formazione tipo composta da Melanie De Jesus Dos Santos, Marine Boyer, Coline Devillard, Juliette Bossu e Lorette Charpy: le transalpine vogliono fare la differenza sia nel giro completo con la De Jesus che nella gara a squadre, senza dimenticarsi di alcune ottime chance nelle varie specialità. Romania in grandissima difficoltà, si affidano in maniera disperata ad Anamaria Ocolisan.

Presentissime anche l’olandese Sanne Wevers (Campionessa Olimpica alla trave), la belga Nina Derwael (Campionessa d’Europa alle parallele), la greca Vasiliki Millousi (a 34 anni), da non sottovalutare le ungheresi Zsofia Kovacs (soprattutto alle parallele ma anche nel giro completo) e Dorina Boeczoego, la svizzera Giulia Steingruber che in carriera ha fatto incetta di medaglie nella rassegna continentale e proverà a replicarsi tra giro completo, volteggio e corpo libero, non dimentichiamoci delle turche Tutya Yilmaz e Goksu Uctas Sanli e della svedese Jonna Adlerteg che torna dopo un lungo infortunio, può ruggire alle parallele.

