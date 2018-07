Ginnastica, Europei 2018: le convocate dell’Italia per il collegiale. Assente Meneghini, torna Busato. Chi vola a Glasgow?

Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di ginnastica artistica femminile, ha diramato le convocazioni per un collegiale di preparazione agli Europei 2018 che si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto. Le ragazze si alleneranno al PalAlgeco di Brescia dal 25 al 30 luglio, poi verranno decisi i due quintetti che parteciperanno alla rassegna continentale.

SENIORES:

Lara Mori

Martina Maggio

Martina Basile

Giada Grisetti

Sofia Busato

Caterina Cereghetti

Sara Ricciardi

Francesca Noemi Linari

JUNIORES:

Asia d’Amato

Alice d’Amato

Elisa Iorio

Giorgia Villa

Alessia Federici

Camilla Campagnaro

Giulia Cotroneo

Spicca l’assenza di Elisa Meneghini che aveva chiesto scusa dopo non aver risposto alla chiamata per Jesolo. Lara Mori sarà la nostra capitana, da svelare il resto della formazione per l’evento che prevede prova a squadre e finali di specialità. Martina Maggio, Martina Basile, Giada Grisetti, Francesca Noemi Linari e Caterina Cereghetti si giocano il posto dopo aver già partecipato ai Giochi del Mediterraneo ma attenzione a Sofia Busato che ha due ottimi salti al volteggio e può sognare il grande ritorno. Occasione importante per Sara Ricciardi dopo il terzo posto agli Assoluti.

Tra le juniores non ci sono molti dubbi. Le gemelle Asia e Alice d’Amato, Giorgia Villa ed Elisa Iorio sono certe di volare a Glasgow ma bisogna decidere chi completerà la formazione. Le under 16 avranno a disposizione anche il concorso generale individuale.