Ginnastica, Europei 2018: Italia, le speranze di medaglia. Sofia Busato da finale? Si punta tutto sulle juniores

L’Italia avrà poche speranze di conquistare delle medaglie agli Europei 2018 di ginnastica artistica, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto. Il rischio di prolungare il digiuno da podi, che prosegue dal 2014 quando Vanessa Ferrari trionfò al corpo libero a Sòfia, è davvero molto elevato. I tanti infortuni hanno costretto Enrico Casella a disegnare una Nazionale che è ben lontana da quella tipo e che si presenterà all’SSE Hydro per ben figurare ma con poche carte da giocarsi.

Proveremo a lottare nella gara a squadre ma Russia, Gran Bretagna e Francia sembrano avere qualcosina in più rispetto alle azzurre che non dovranno sottovalutare nemmeno il Belgio di Nina Derwael, l’Olanda di Sanne Wevers ed Eythora Thorsdottir, la Germania di Pauline Schaefer e Kim Bui. A livello individuale, invece, si punta quasi tutto su Sofia Busato che ha in dote due buoni salti al volteggio: la comasca, dopo l’infortunio patito lo scorso anno nel riscaldamento della rassegna continentale, ha ben recupero e ha tutte le carte in regola per puntare alla finale. Potrebbe arrivare anche qualcosina in più? Lo scopriremo strada facendo ma l’assenza di specialiste come Giulia Steingruber, Maria Paseka ed Ellie Downie è da accogliere positivamente.

In sostanza tutto qui salvo davvero delle imprese delle altre azzurre che accoglieremo con favore: le parallele di Giada Grisetti e magari la trave di Martina Basile, nella giornata buona, possono regalarci qualcosina ma davvero bisognerebbe superarsi. Le concrete speranze di medaglia vengono dunque affidate alle juniores: l’Italia partirà tra le grandi favorite per la conquista della medaglia d’oro nella gara a squadre, pronta a una sfida al cardiopalma contro Russia e Francia. Le Fate possono fare saltare il banco e dimostrare definitivamente di essere pronte per il grande salto di categoria continuando a sognare le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il podio del team event verrà definito all’interno delle qualificazioni proprio come quello del concorso generale individuale: Giorgia Villa, Asia D’Amato ed Elisa Iorio sono in lotta per il titolo vista la loro completezza. E poi le Finali di Specialità dove possiamo essere grandi protagoniste: al volteggio sono permessi due salti dello stesso insieme, alle parallele abbiamo dei D Score elevatissimi, al corpo libero siamo cresciute tantissimo.