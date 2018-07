Ginnastica, Europei 2018 – Enrico Casella spiega le convocazioni: “Mori, Ricciardi e Maggio infortunate. Busato da finale, juniores per le medaglie”

Oggi Enrico Casella ha diramato le convocazioni per gli Europei 2018 di ginnastica artistica in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto. Spiccavano le esclusioni di Lara Mori e Sara Ricciardi, oltre a quella già scontata di Martina Maggio a causa di un infortunio. Il DT ha voluto spiegare le sue scelte e i motivi delle assenze di alcuni elementi tramite la Federginnastica: “A pochi giorni dall’inizio del collegiale, purtroppo, Martina Maggio ha subito un infortunio alla rotula, già lussata un anno fa. Anche Lara Mori si è presentata con un problema muscolare che non le ha permesso di continuare gli allenamenti. Dopo alcuni test effettuati con la dottoressa della squadra Maria Conforti abbiamo deciso di non sovraccaricarla e preservarla per futuri impegni agonistici. In ultima analisi Sara Ricciardi, dopo uno chassè al corpo libero, si è fratturata l’alluce e quindi, a malincuore, abbiamo dovuto rinunciare anche al suo contributo per il risultato di squadra. Prima di questi episodi ero certo della loro partenza ma non ci siamo fatti prendere dallo sconforto. L’intera squadra azzurra senior, che comunque ha continuato ad allenarsi con serenità, sarà composta da Martina Basile, Sofia Busato, Caterina Cereghetti, Giada Grisetti e Francesca Noemi Linari”:

Casella parla anche degli obiettivi di questa spedizione: “A livello giovanile dobbiamo andare a caccia del più alto numero possibile di medaglie. Sicuramente avremo una possibilità con la squadra anche se dobbiamo monitorare attentamente la Russia e la Francia. Giorgia Villa, Elisa Iorio e Asia D’Amato possono dire sicuramente la loro nel concorso generale. Mi sento di dire che per tutte e cinque sono aperti spiragli per le finali di specialità. Dovranno dare il tutto per tutto e devono farsi trovare pronte. Sul fronte senior, invece, cercheremo di ottenere il miglior risultato possibile con la squadra. Come possibilità di finali individuali penso a Sofia Busato al volteggio. Sarà l’unica ginnasta azzurra ad eseguire entrambi i salti. Per gli altri esercizi sarà più difficile. La gara è gara. Aspettiamo di vedere come le nostre ragazze si presenteranno sugli attrezzi e come reagiranno a questo momento sfavorevole. Lo spirito è forte, sono determinate e sono sicuro che daranno il massimo!”.