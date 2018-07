Ginnastica, Europei 2018: le convocate dell’Italia. Assente Lara Mori, torna Sofia Busato. Quintetto innovativo, juniores da sballo

Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di ginnastica artistica femminile, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2018 che si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto. Spicca l’assenza di Lara Mori che doveva rivestire il ruolo di capitana ma che rimarrà a casa insieme all’infortunata Martina Basile e a Sara Ricciardi, ultima tagliata dal quintetto. Ci presenteremo dunque all’SSE Hydro con una formazione lontana da quella tipo visto che mancherà anche Elisa Meneghini, a difendere i nostri colori sarà un gruppo giovane che proverà a essere protagonista anche se sarà molto difficile.

Grande ritorno di Sofia Busato a un anno dall’infortunio patito a Cluj: la comasca ha le carte in regola per dire la sua al volteggio. Ci affideremo anche alle parallele di Giada Grisetti e alla giovane e costante Martina Basile, completano la formazione Francesca Noemi Linari e Caterina Cereghetti che avevamo già visto ai Giochi del Mediterraneo. Infortuni e problemi fisici (un mese fa si era fatta male anche Desiree Carofiglio) hanno complicato sicuramente il cammino dell’Italia. Diversa la musica tra le juniores dove la vertiginosa classe 2003 composta da Alice D’Amato, Asia D’amato, Elisa Iorio e Giorgia Villa (affiancate da Alessia Federici) punterà a fare incetta di medaglie. Di seguito le convocate dell’Italia per gli Europei 2018 di ginnastica artistica femminile:

SENIORES:

Martina Basile

Sofia Busato

Caterina Cereghetti

Giada Grisetti

Francesca Noemi Linari

JUNIORES:

Alice D’Amato

Asia D’Amato

Elisa Iorio

Giorgia Villa

Alessia Federici