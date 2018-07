Ginnastica, Campionati Italiani Assoluti 2018: tutte le partecipanti e le ginnaste in gara. Tornano Rizzelli e Ferlito, Iorio difende il titolo

Nel weekend del 7-8 luglio si disputeranno i Campionati Italiani Assoluti 2018 di ginnastica artistica, l’evento più importante del panorama nazionale. Alla Play Hall di Riccione, nota località balneare in provincia di Rimini, si assegneranno gli ambiti tricolori in una gara fondamentale verso gli Europei in programma tra meno di un mese a Glasgow. Si preannuncia un fine settimana davvero rovente, non solo per le temperature in spiaggia ma soprattutto per quello che succederà nel palazzetto dove le migliori ginnaste si daranno battaglia per la conquista dei titoli.

Sabato è in programma l’all-around, valido anche come qualificazione alle Finali di Specialità di domenica. Elisa Iorio sarà chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. La classe 2003 sfiderà Giorgia Villa e Asia d’Amato, le altre due favorite per il trionfo sul giro completo. In lista è presente anche Alice d’Amato, vedremo se avrà recuperato definitivamente dall’infortunio. Presentissime le veterane Lara Mori ed Elisa Meneghini, ci saranno anche Martina Maggio, Martina Basile, Giada Grisetti, Caterina Cereghetti e Francesca Noemi Linari di rientro dai Giochi del Mediterraneo al pari di Giada Grisetti.

Non finisce qui perché la grande notizia è il rientro di Martina Rizzelli: assente praticamente dalle Olimpiadi di Rio 2016, la comasca si cimenterà al volteggio, alle parallele e al corpo libero. Carlotta Ferlito prosegue il suo percorso da specialista e andrà a caccia del titolo all’amata trave e al quadrato, mentre Sofia Busato punterà tutto sul volteggio. Di seguito le ragazze ammesse ai Campionati Italiani Assoluti 2018 di ginnastica artistica.

Ammesse all-around:

Martina Basile (Olos Gym 2000)

Giulia Bencini (Ginnastica Civitavecchia)

Camilla Campagnaro (G.S.Audace)

Alessia Canali (Juventus Nova Melzo)

Desiree Carofiglio (FutureGym 2000)

Caterina Cereghetti (Centro Sport Bollate)

Benedetta Ciammarughi (Olos Gym 2000)

Clara Colombo (Juventus Nova Melzo)

Giulia Cotroneo (Ginnastica Civitavecchia)

Alice d’Amato (Brixia)

Asia d’Amato (Brixia)

Alessia Federici (SG Propatria 1883 Milano)

Valentina Giommarini (ASD World Sporting Academy

Giada Grisetti (Centro Sport Bollate)

Elisa Iorio (Brixia)

Irene Lanza (Reale Società Ginnastica di Torino)

Francesca Noemi Linari (Brixia)

Martina Maggio (Ginnastica Robur et Virtus)

Elisa Meneghini (Centro Sportivo Esercito)

Micol Minotti (C.S. Bollate)

Lara Mori (Centro Sportivo Esercito)

Sara Ricciardi (Corpo Libero Gym Team)

Giorgia Villa (Brixia)

Ammesse per specialità:

Sofia Busato – Brixia (volteggio)

Carlotta Ferlito – Centro Sportivo Esercito (trave, corpo libero)

Martina Rizzelli – Centro Sportivo Esercito (volteggio, parallele asimmetriche, corpo libero)