Ginnastica, Campionati Italiani 2018: parte la corsa verso gli Europei, si decidono le azzurre per Glasgow. Le favorite per la convocazione

Manca meno di un mese agli Europei 2018 di ginnastica artistica, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per quanto riguarda il settore femminile). Proprio per questo motivi, i Campionati Italiani Assoluti che si disputeranno nel weekend alla Play Hall di Riccione hanno una valenze elevatissima e aiuteranno il DT Enrico Casella a schiarire gli ultimi dubbi su qualce quintetto convocare per la rassegna continentale. In settimana sono stati diffusi i nominativi provvisori che però potranno cambiare nelle prossime settimane, in base a quella che succederà nella località balneare in provincia di Rimini e anche nei successivi collegiali che verranno schedulati nell’immediato futuro.

Molti tasselli sembrano però essere già al proprio posto. Lara Mori è in maniera inequivocabile la nostra capitana, ha vinto i Giochi del Mediterraneo e ha l’esperienza giusta per fare la differenza: nel fine settimana la vedremo solo alla trave e al corpo libero ma ormai conosciamo benissimo il suo valore. Elisa Meneghini deve dimostrare in pedana il suo valore e riconquistare l’azzurro dopo non avere risposto alla convocazione per il Trofeo di Jesolo: la Mini sarà una delle favorite per il titolo nel concorso generale anche se dovrà sfidare le giovani 2003 Elisa Iorio e Giorgia Villa, sulla carta più quotate.

Riccione sarà una tappa importante anche per Martina Maggio che abbiamo già visto in Serie A un mese fa al rientro dopo l’infortunio, poi è stata convocata per Tarragona ma ci aspettiamo un ulteriore salto in avanti da parte della brianzola che deve tornare nel giro della Nazionale in pianta stabile. Giada Grisetti punta alla seconda convocazione continentale consecutiva, ha i mezzi per esprimersi al meglio (soprattutto alle parallele) ma servirà un po’ più di concretezza e continuità, commettendo magari qualche errore in meno. Caterina Cereghetti e Francesca Noemi Linari sono le altre due ragazze in lizza per la convocazione e dovranno convincere il DT. Le assenze di Carlotta Ferlito, Desiree Carofiglio, Martina Rizzelli e di altre veterane hanno un po’ limitato la concorrenza ma in Romagna non mancherà lo spettacolo tra sabato (all-around) e domenica (Finali di Specialità).