Ginnastica, Europei 2018: le convocate provvisorie dell’Italia. Mori capitana, torna Meneghini: il quintetto per Glasgow

Manca meno di un mese agli Europei 2018 di ginnastica artistica che si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per quanto riguarda il settore femminile) all’interno della cornice degli European Championships, nuova competizione multisportiva. La UEG ha diffuso la lista delle partecipanti alla rassegna continentale: come sempre si tratta di nominativi provvisori che potranno essere modificati dai Commissari Tecnici fino a pochi giorni dall’inizio dell’evento. Queste le convocate provvisorie dell’Italia:

Martina Maggio

Martina Basile

Elisa Meneghini

Giada Grisetti

Lara Mori

Enrico Casella potrà cambiare la formazione nel corso delle prossime settimane anche in base a quello che succederà nel weekend ai Campionati Assoluti e a come si svilupperà il collegiale che precede l’evento ma sostanzialmente si tratta della migliore formazione possibile al momento. Lara Mori capitana dopo aver dominato ai Giochi del Mediterraneo, Elisa Meneghini dovrebbe tornare in azzurro dopo la mancata risposta alla convocazione per il Trofeo di Jesolo, Martina Maggio si rivedrà sul palcoscenico internazionale, Giada Grisetti e Martina Basile si confermano nel giro dopo l’esperienza di Tarragona.

Questa è una squadra che sulla carta può provare a competere per un podio nel team event anche se non sarà molto semplice. Contestualmente è stata comunicata anche la squadra juniores e qui non c’erano dubbi: Asia d’Amato, Alice d’Amato, Elisa Iorio, Giorgia Villa cioè la classe 2003 al gran completo per puntare al bersaglio grosso.