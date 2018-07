Ginnastica, Campionati Italiani 2018: oggi l’all-around. Programma, orario d’inizio, tv e streaming: come seguirli (7 luglio)

Oggi sabato 7 luglio si disputano i Campionati Italiani Assoluti 2018 di ginnastica artistica. A ospitare la gara più importante del panorama nazionale sarà la Play Hall di Riccione, nota località balneare in provincia di Rimini. L’evento sarà particolarmente importante in vista degli Europei di Glasgow, in programma a inizio agosto: i DT dell’Italia avranno l’occasione per vedere all’opera gli atleti e scegliere la formazione migliore per la rassegna continentale.

Oggi spazio al concorso generale individuale, valido anche come qualificazione alle Finali di Specialità di domani. Elisa Iorio è chiamata a difendere il titolo nel concorso generale ed è la grande favorita insieme a Giorgia Villa: le ragazze della classe 2003 saranno sfidate dalla veterana Elisa Meneghini. Lara Mori si cimenterà solo a trave e corpo libero, a completare il parterre anche Martina Maggio, Martina Basile, Giada Grisetti, Francesca Noemi Linari reduci dalle gare di Tarragona.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio dell’all-around i oggi sabato 7 luglio ai Campionati Italiani Assoluti 2018 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in streaming su volare.tv (a pagamento), in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 7 LUGLIO:

10.30 Concorso generale individuale (femminile)

17.00 Concorso generale individuale (maschile)

CAMPIONATI ITALIANI 2018: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

I Campionati Italiani Assoluti saranno trasmessi in diretta streaming su volare.tv (a pagamento, 9.95 euro).

