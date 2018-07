Finale Mondiali 2018, Francia-Croazia: a che ora comincia? Come vederla in tv gratis e in chiaro. Programma e streaming

Ormai è tutto pronto allo Stadio Luzhniki di Mosca dove oggi domenica 25 luglio si disputa la Finale dei Mondiali 2018 di calcio: Francia e Croazia sono pronte per affrontarsi nella partita che vale un’intera carriera con l’obiettivo di regalare una gioia immensa a tutta la Nazione. Nella capitale russa andrà in scena l’atto conclusivo che nessuno si aspettava: da una parte di Galletti che sono riusciti a esaltarsi mettendo in fila Argentina, Uruguay e Belgio mentre dall’altra i balcanici che hanno stupito tutti e che si sono garantiti questa sfida dopo aver eliminato Danimarca e Russia ai calci di rigore e aver superato l’Inghilterra ai supplementari.

La Finale dei Mondiali 2018 di calcio sarà visibile in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5: sarà la rete ammiraglia a trasmettere l’evento sportivo più importante dell’anno, in maniera totalmente gratuita e fruibile da tutti in chiusura di una grande rassegna iridata che ha regalato ascolti record a Mediaset. Da una parte i favoriti transalpini che vanno a caccia della seconda apoteosi dopo quella del 1998 in casa e sperano di riscattare la sconfitta del 2006 contro l’Italia, dall’altra i biancorossi che non erano mai arrivati fino a questo punto della manifestazione.

Sfida spettacolare tra Mbappé e Mandzukic, tra Pogba e Modric, tra Perisic e Griezmann: le individualità di spicco non mancheranno in campo, pronte a regalarci una partita di assoluto spessore tecnico in cui non mancheranno le grandi emozioni. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Francia-Croazia, Finale dei Mondiali 2018 di calcio.

DOMENICA 15 LUGLIO:

17.00 Francia vs Croazia

FRANCIA-CROAZIA: COME VEDERE LA FINALE DEI MONDIALI 2018 IN DIRETTA TV E STREAMING

La Finale dei Mondiali 2018 di calcio sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

La partita sarà visibile anche in diretta tv su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Foto Alexander Ishchenko Shutterstock.com