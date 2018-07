Beach volley World Tour 2018 Gstaad. Mol/Sorum fanno impazzire la Norvegia dopo vent’anni di digiuno. Oggi la final four femminile

Venti anni e dieci giorni: tanto è durato il digiuno di vittorie della Norvegia nel World Tour. A porre fine a questa assenza di vittorie due predestinati, Anders Mol, e Christian Sorum, 44 anni in due, che hanno saputo crescere in fretta e riportare la Norvegia ai livelli di oltre venti anni fa quando veri e propri miti del beach volley mondiale come Kvalheim/Maaseide e Hojdalen/Kjemperud se la giocavano alla pari con brasiliani e statunitensi e allora non era certo usuale che le coppie europee fossero competitive con i grandi maestri.

Mol e Sorum hanno scelto la sabbia “sacra” di Gstaad, uno dei templi di questo sport, come Copacabana, Huntington Beach, Klagenfurt, tanto per citare gli altri tre più importanti, per conquistare il loro primo successo nel World Tour che è anche il primo in Major Series, appunto venti anni e dieci giorni l’ultimo sigillo norvegese nel tour mondiale, messo da Hojdalen/Kjemperud a Berlino il 5 luglio 1998.

La freschezza atletica di Mol/Sorum ha avuto la meglio sulla esperienza degli spagnoli Herrera/Gavira, 21 podi complessivi nel circuito mondiale, alcuni dei quali nei vecchi Grand Slam, al loro miglior risultato in un Major Series ma un po’ delusi per l’andamento della finale. Una finale a senso unico che ha avuto un solo sussulto nella fase conclusiva del primo set quando gli spagnoli, che avevano subito una serie di punti piuttosto pesante, andando sotto 18-12, sono riusciti a recuperare fino al 19-17, prima di cedere 21-18. Secondo parziale senza storia con i norvegesi sempre nettamente avanti fino al 21-12 finale con crollo psicologico e anche fisico della coppia spagnola.

Oggi si giocano semifinali e finali femminili con il Canada sugli scudi. In finale, infatti, c’è già la prima coppia canadese, Humana-Paredes/Pavan che arrivava da un periodo tutt’altro che positivo ma, nel momento clou della stagione, si è fatta trovare pronta. Battute 2-1 (14-21, 21-12, 15-13) in rimonta le brasiliane Agatha/Duda, unica coppia carioca in semifinale tra uomini e donne. Canada protagonista anche nella seconda semifinale con Bansley/Wilòkerson che danno la caccia all’ennesima finale stagionale contro le tedesche Laboureur/Sude. La sfida è la riedizione della finale del torneo 4 Stelle di Varsavia di due settimane fa: ad imporsi allora furono le canadesi. La finale per il terzo posto è in programma alle 13.30, quella per il primo posto alle 14.45.